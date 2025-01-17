Дама из налоговой приобрела роскошное авто и нашла хитрый способ его не декларировать (фото)

Женщина переписала машину на родственника

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации автомобиля BMW стоимостью почти 2,8 миллиона гривен у начальника управления налогового аудита Ивано-Франковской области.

По материалам дела, чиновница скрыла факт владения элитным автомобилем BMW iX M60, оформив его на мужа своей племянницы. По информации "Слово и дело", речь идет о Наталии Бендас, которая занимает руководящую должность в областном управлении Государственной налоговой службы, попала под расследование из-за несоответствия официальных доходов реальному имуществу.

Стражи порядка установили, что в 2022 году родственник Бендас приобрел автомобиль премиум-класса за 2,77 миллиона гривен. Впоследствии в Польше была оформлена доверенность на мужа Бендас. Следствие подтвердило, что транспортным средством пользовались Наталья Бендас и ее муж.

Государственное бюро расследований ранее уже выдвинуло подозрение должностному лицу в недостоверном декларировании. После анализа финансового положения супругов правоохранители пришли к выводу, что их официальные доходы не позволяли приобрести такой ценный автомобиль.

16 января 2025 года прокурор САП, опираясь на материалы Национального агентства по предотвращению коррупции и ДБР, инициировал процедуру гражданской конфискации. На данный момент транспортное средство находится под арестом.

Наталья Бендас

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