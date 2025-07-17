На львівських вулицях помітили суперкар за космічну суму (фото)

Таких машин в Україні одиниці

У Львові помітили ексклюзивний спортивний автомобіль BMW i8. Вартість такої машини може сягати двох мільйонів гривень і навіть більше.

Фото розкішного авто зробили на вулиці Замарстинівській і опублікували у місцевому телеграм-каналі "Труха".

BMW i8 помітили у Львові

Технічні характеристики і ціна

BMW i8 належить до категорії гібридних спорткарів преміумкласу. Автомобіль оснащений 1,5-літровим турбованим двигуном і електромотором загальною потужністю 374 кінських сили. Розгін до 100 км/год займає всього 4,4 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Корпус виготовлений з карбонового волокна, тому машина надзвичайно легка. Двері відкриваються вертикально вгору. Витрата палива в змішаному режимі складає лише 2,1 літра на 100 кілометрів, і все це завдяки гібридній системі.

В Україну ці авто зазвичай потрапляють з-за кордону у вживаному стані, часто після ДТП. Ціна — від 45 до 80 тисяч доларів (2 — 3,4 млн грн). Ось кілька пропозицій з продажу авто цієї моделі в Україні. Ймовірно, серед них є і авто, яке побачили у Львові.

BMW i8 продаж

Скільки коштує BMW i8 Україні

BMW i8 2018 року продають

Конкретно це авто, за заявою продавця, має пробіг 84 тисячі кілометрів, і було в ДТП. Під час аварії було пошкоджене лако-фарбове покриття, це професійно виправили. Спорткар оцінюється у майже 80 тисяч доларів — 3 млн 400 тисяч грн за теперішнім курсом.

Раніше "Телеграф" писав, що пані з податкової придбала розкішне авто і знайшла хитрий спосіб його не декларувати.