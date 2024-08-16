Миллионные долги за налоги, но роскошная жизнь и авто: скандальному блогеру прилетело подозрение

В ходе обысков детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств — среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили компанию известного блогера-арбитражника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В СМИ сообщают, что речь якобы идет о блогере Александре Слобоженко.

Было установлено, что подозреваемый привлек несколько лиц к своей деятельности. Все они из круга его знакомых и имеющих специальные знания в области информационных технологий для получения незаконных доходов от работы в интернете. Об этом 16 августа сообщает пресс-службе БЭБ.

"В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку. Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) – рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии "gambling" (рынок онлайн казино, азартных игр), "dating" (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), "betting" (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), "nutra" (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья)", — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что учредитель компании руководил работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и т.п.

Для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины. Трудовые договоры с работниками не заключались. Также руководитель компании вел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмен валюты.

В то же время доверенные лица регистрировали криптокошельки под своими документами и данными. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали в доллары США.

"Таким образом руководитель компании, при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались", — подчеркнули в БЭБ.

Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов. Далее подозреваемый легализовал средства преступным путем. Он приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю компании в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств — среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.

О ком идет речь

По данным издания "Украинская правда", речь идет о блогере Александре Слобоженко. Ранее он уже успел засветиться в расследовании "УП" под названием "Слобоженко и компания. История отдыха столичной молодежи во время мобилизации".

Александр Слобоженко родился 3 августа 1998 года в Белогородке Киевской области. Окончил гимназию "Академия" и Киевский колледж связи, где учился на факультете разработки программного обеспечения.

В ноябре 2019 основал собственную медиабаинговую компанию Traffic Devils. Компания занимается медиабаингом – покупкой трафика на одном ресурсе и перенаправлением на другой. Сейчас компания имеет четыре офиса в разных городах. Основная ниша работы – гемблинг.

Слобоженко имеет 17 автомобилей, среди которых: Lamborghini Urus, Ferrari 488 Spider, Mercedes-Benz G63 AMG, BMW M5, Audi RS6, Porsche Panamera. Также мечтает о Bugatti Chiron, который стоит более $3 млн. При этом почти вся собственность Александра записана на его мать и бабушку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после расследования журналистов Слобоженко долгое время держал молчание, но затем решил ответить, но неудачно.