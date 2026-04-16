BMW, Mercedes, Mazda и не только: ТОП авто, которые можно купить по цене iPhone 17, их плюсы и недостатки (фото)

К выбору доступны десятки моделей автомобилей

Цены на новенький iPhone 17 Pro Max (максимальной комплектации) в Украине превышают 100 тысяч гривен. За эти деньги вполне реально приобрести подержанный автомобиль.

"Телеграф" рассказывает о том, какую машину можно приобрести вместо современного смартфона. Отметим, что прямо сейчас цена на iPhone 17 Pro Max (2TB) у большинства официальных ресейлеров Apple в Украине составляет 110 тысяч гривен.

За такую сумму на авторынках продаются десятки подержанных автомобилей разных марок. "Телеграф", ссылаясь на Auto24, рассказывает о том, на какие из моделей можно обратить свое внимание:

Mazda 6 (первого поколения)

По словам журналистов, данный автомобиль, как и многие японские модели, отличается своей надежностью и долговечностью. Среди минусов — ржавеющий кузов. Цены на такое авто сейчас находятся в районе 100 тысяч гривен (в зависимости от состояния).

BMW 3

Главное преимущество данного авто, по словам авторов, — это удовольствие от вождения. Среди минусов — коррозия кузова и дорогое содержание. Цены — 70-90 тысяч гривен.

Audi A6

Среди преимуществ – отсутствие проблем с коррозией, высокий комфорт и доступное обслуживание. Недостатки – капризный двигатель и невысокая надежность. Цены — ~100 тысяч гривен.

Volkswagen Golf (4 поколение)

Из преимуществ можно выделить большое количество деталей для обслуживания, а из недостатков — регулярная потребность того самого обслуживания. Цены — ~ 100 тысяч гривен.

Mercedes-Benz Е-Класс

Из плюсов отмечается высокий уровень комфорта и относительно высокая надежность при надлежащем обслуживании. Но содержание этого автомобиля обходится дорого. Цены — 80-110 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о доступных автомобилях, которые экономят топливо и стоят недорого.