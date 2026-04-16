Менее 5 л на 100 км: доступные автомобили, которые экономят топливо и стоят недорого
Есть сразу 10 моделей, которые можно рассмотреть
Рост расходов на топливо заставляет водителей всё более внимательно подходить к выбору автомобилей. Есть модели, которые позволяют существенно экономить на заправке без значительных затрат на покупку транспортного средства.
Некоторые из них способны существенно сократить расходы на заправку, но главное — они доступны для широкого круга покупателей. Кто же попал в этот список и каков у них расход топлива, написали в "Motor1".
В список самых экономичных недорогих автомобилей вошли:
- Suzuki Swift — 4,4 л/100 км;
- Lancia Ypsilon — 4,5 л/100 км;
- Opel Corsa – 4,5 л/100 км;
- Peugeot 208 — 4,5 л/100 км;
- Citroen C4 — 4,7 л/100 км;
- Opel Astra — 4,7 л/100 км;
- Peugeot 308 — 4,7 л/100 км;
- Mazda 2 — 4,7 л/100 км;
- Opel Mokka – 4,8 л/100 км;
- Alfa Romeo Junior — 4,8 л/100 км;
Издание "Телеграф" проанализировало ориентировочную стоимость этих моделей на платформе продаж авто "auto.ria". Стоимость этих авто варьируется в пределах 4000–9700 долларов (примерно 192 000–423 400 гривен). Наивысшую цену среди них имеет Opel Mokka 2013 года выпуска.
