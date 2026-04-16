Менее 5 л на 100 км: доступные автомобили, которые экономят топливо и стоят недорого

Марина Бондаренко
Меньше всего топлива тратит Suzuki Swift Новость обновлена 16 апреля 2026, 10:41
Есть сразу 10 моделей, которые можно рассмотреть

Рост расходов на топливо заставляет водителей всё более внимательно подходить к выбору автомобилей. Есть модели, которые позволяют существенно экономить на заправке без значительных затрат на покупку транспортного средства.

Некоторые из них способны существенно сократить расходы на заправку, но главное — они доступны для широкого круга покупателей. Кто же попал в этот список и каков у них расход топлива, написали в "Motor1".

В список самых экономичных недорогих автомобилей вошли:

  • Suzuki Swift — 4,4 л/100 км;
  • Lancia Ypsilon — 4,5 л/100 км;
  • Opel Corsa – 4,5 л/100 км;
  • Peugeot 208 — 4,5 л/100 км;
  • Citroen C4 — 4,7 л/100 км;
  • Opel Astra — 4,7 л/100 км;
  • Peugeot 308 — 4,7 л/100 км;
  • Mazda 2 — 4,7 л/100 км;
  • Opel Mokka – 4,8 л/100 км;
  • Alfa Romeo Junior — 4,8 л/100 км;

Издание "Телеграф" проанализировало ориентировочную стоимость этих моделей на платформе продаж авто "auto.ria". Стоимость этих авто варьируется в пределах 4000–9700 долларов (примерно 192 000–423 400 гривен). Наивысшую цену среди них имеет Opel Mokka 2013 года выпуска.

