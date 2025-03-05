Детские песни на 8 Марта на украинском языке о маме
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Весна — особлива пора року, адже на неї припадає одне з найсвітліших свят. У калейдоскопі щирих привітань, велике значення мають дитячі поздоровлення.
Ще приємнішим свято зроблять пісні на 8 березня українською мовою про маму для дітей на 8 Березня.
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Пісня на 8 Березня українською мовою: Матінка моя
Чи хмарина в небі хмуриться,
Чи сніжок летить в саду,
Я в вікно дивлюсь на вулицю,
І з роботи маму жду.
Приспів:
Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,
Найкраща в цілім світі матінка моя.
Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,
Найкраща в цілім світі матінка моя.
Не біда, як грім гулятиме,
Дощик сіє (не дарма?).
Лиш згадаю усміх матері,
Й краплі страху вже нема.
Приспів:
Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,
Найкраща в цілім світі матінка моя.
Нехай же знає вітер, і зорі, і моря,
Найкраща в цілім світі матінка моя.
Обніму я щиро навесні,
Рідну матінку свою,
Дам дарунок їй, збентеженій,
В пісні радість переллю,
Пісня на 8 Березня українською мовою для дітей: Мама і я
Дивуються перехожі, що ми з мамою так схожі,
Як на сонці росинки, як у морі краплинки,
Як веселі сніжинки — мама і я.
Приспів:
Мама і я, мама і я, мама і я, і я.
Мама і я, мама і я, мама і я, і я.
А нас тато вихваляє, що все з мамою встигаєм,
І прибрати, помити, смачно їжу зварити,
Гарні сукні пошити — мама і я.
Приспів:
Мама і я, мама і я, мама і я, і я.
Мама і я, мама і я, мама і я, і я.
Пісня про маму на 8 Березня українською мовою: Там, де мама моя
Зірка з неба впала в золоті жита,
Пісня залунала тиха і проста,
Пісня про стежину в отчому краю,
Пісня про матусю рідную мою!
Приспів:
Там, де мама моя,
Там і сходить зоря!
Там і сходить зоря!
Там, де мама моя,
Там щаслива і я!
Там щаслива і я!
Там, де мама моя,
Відступає зима!
Відступає зима!
Там, де мама моя,
Там і смутку нема!
Там і смутку нема!
Очі материнські, від зорі ясні,
Ранком подарують погляд свій мені,
Руки материнські, її два крила,
Щоб мене матуся обійнять могла.
Приспів:
Там, де мама моя,
Там і сходить зоря!
Там і сходить зоря!
Там, де мама моя,
Там щаслива і я!
Там щаслива і я!
Там, де мама моя,
Відступає зима!
Відступає зима!
Там, де мама моя,
Там і смутку нема!
Там і смутку нема!
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Пісня про маму Аліни Гросу: Мама
Хто мене зігріє в темну ніч?
Хто мені тихенько заспіває?
Ми з тобою, мамо, віч-на-віч.
Знаю я, що кращої немає.
Хай минають дні, летять роки
I, нехай, складне стає так просто.
Може вже й доросла я?
Приспів:
Я не буду казати
Та знай: ми блукаємо між світами.
Але там, де у неба є край
Чути пісню моєї мами.
Я не буду казати
Та знай: ти у мене одна єдина.
Тільки ти чекай.
Мамо, я до тебе лину!
Хто мене зігріє в темну ніч?
Доля, мов ріка, така глибока.
Тільки ми з тобою віч-на-віч,
Ніжна моя мамо синьоока.
Хай минають дні, летять роки
I, нехай, cкладне стає так просто.
Може вже й доросла я?
Приспів. (2)
Пісня для дітей на 8 Березня: Мамин день
День весняний, не морозний,
День веселий та мімозний.
Приспів: Це є мамин, це є мамин, це є мамин день,
Це є мамин, це є мамин, це є мамин день.
День безхмарний і чудовий,
День схвильований, святковий.
Приспів.
День сюрпризів і вітання,
День дарунків і кохання.
Приспів.
Дитяча пісня на 8 Березня: Все починається з мами
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами:
І казочка перша у світі,
І сонячна подорож в літо.
Приспів:
Мама — найкраща людина у світі,
Знають це всі — і дорослі, і діти.
Тож поговорим відверто між нами —
В світі усе починається з мами.
Найперші легенькі сніжинки
І сяюче диво — ялинка.
Від мами — і літери, й слово,
І зроблена разом обнова.
Приспів.
Пісня про маму українською Кузьми Скрябіна: Мам
Я завжди мрiяв написати пiсню про маму
Але рiзнi поети всi слова вже сказали
I я не хотiв би повторити когось iз них
Я бiля своєй мами буду завжди маленьким
I як тiльки покличе прибiжу скоренько
тому я їй i написав цi слова
Як мiг
Приспiв:
Мам!
Ти мене вибач що я став дорослим
I вже минула сорок третя осiнь
Як я побачив перший раз свiй дiм
Я може трохи пiздно став її розумiти
I не часто дарував на день народження квiти
I були часи коли я тижнями їй не дзвонив
Але тепер коли вона мене обiймає
I разом iз татком щось про внучку питає
Я з радостю плачу що маю живих батькiв
Приспiв:
Мам!
Ти мене вибач що я став дорослим
I вже минула сорок третя осiнь
Як я побачив перший раз свiй дiм
Мам!
а можна я до тебе завтра приїду
I ми на кухнi не одну годину
Собi на рiзнi теми посидим
Я дякую тобi за то що я вмiю
I я дякую тобi за то що я розумiю
Тi речi якi не пояснюють навiть в книжках
Хай буде бiля тебе завжди ангел-хранитель
I я тоже десь поряд буду завжди бродити
щоб не мiряти наше життя в телефоних дзвiнках
Приспiв:
Мам!
Ти мене вибач що я став дорослим
I вже минула сорок третя осiнь
Як я побачив перший раз свiй дiм
Мам!
а можна я до тебе завтра приїду
I ми на кухнi не одну годину
Собi на рiзнi теми посидим
Мам
Пісня для дітей на 8 Березня: Мамочко моя
У моєї мами очі, наче зорі,
У моєї мами руки золоті.
Ніжно поцілую, квіти подарую,
Бо вона — найкраща у житті!
Приспів:
Мамо, мамочко моя,
Не сумуй і не журись,
Обертається земля,
Я з тобою — посміхнись!
У моєї мами серце лебедине,
У моєї мами руки — два крила,
Ніжно поцілую, квіти подарую,
І слова любові, вдячності, тепла!
Приспів. (2)
Мамо, мамочко моя,
Не сумуй і не журись,
Обертається земля,
Ми з тобою — посміхнись!
Пісня на 8 Березня українською мовою: Мамина казка
Знову вечір наступає, з неба дивляться зірки —
Я до мами пригортаюсь, щоб послухати казки.
Про Дюймовочку чарівну, про Кота у чобітках,
І немов країна дивна розквітає у казках.
П-в:
Милої мами голос лунає.
Мамина казка щастя несе.
Біля матусі я засинаю.
Мамина ласка миліш над усе.
І у снах мене вітають дивні гноми чарівні,
Білосніжка з ними грає, посміхається мені.
Диво-квіти розквітають, і літає диво-птах,
І добро перемагає в світлих маминих казках.
П-в:
Мама пісню заспіває — лине голос чарівний.
У віконце заглядає диво-місяць золотий,
Зорепаду срібна злива світлий дощ на землю ллє.
Я щаслива, я щаслива що матуся в мене є!
П-в:
Сподіваємося, вам сподобалася добірка пісень для дітей про маму на 8 Березня 2025.
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