Заморозити чи зварити варення: як краще заготувати полуницю на зиму

Є кілька перевірених способів зберегти полуницю на зиму з максимумом користі та смаку

Сезон полуниці короткий. Він триває з травня по червень, і саме в цей час ягода найароматніша, найсоковитіша й найсолодша. При всіх плюсах полуниця дуже швидко псується під дією вологи чи високих температур. Тому важливо знати, як зберегти її та заготовити на зиму з максимумом користі та смаку. Розповідаємо, як це зробити правильно.

Як заморозити полуницю

Заморожування найменше впливає на вигляд і властивості ягід. При правильній підготовці ягода зберігає форму, колір і значну частину вітамінів. А ще заморожені ягоди стануть у пригоді для прикраси випічки, приготування морозива, смузі та желе.

Для заморожування вибирайте тільки спілі та непошкоджені ягоди.

Промийте полуницю та залиште стікати в друшляку, потім перекладіть на паперовий рушник і добре обсушіть.

Видаліть плодоніжки та розкладіть ягоди на деку або таці в один шар, щоб вони не торкалися одна одної. Це запобіжить злипанню.

Поставте тацю в морозильну камеру на 2–3 години.

Після цього пересипте ягоди в герметичні пакети або контейнери для заморожування.

Якщо морозильна камера невелика, можна заморозити полуницю у вигляді пюре. Так вона займає значно менше місця, а на смак нічим не поступається цілим ягодам.

Помийте і просушіть полуницю, а потім подрібніть її блендером або розімніть виделкою. Під час подрібнення за бажанням можна додати трохи лимонного соку або ванільного цукру для аромату. Перелийте пюре в силіконові формочки для льоду або невеликі контейнери й заморозьте. Взимку достатньо дістати потрібну порцію.

Полуничне варення. Фото zhyttia.com.ua

Як готувати варення з полуниці

Ще один спосіб заготовити полуницю на зиму — приготувати з неї варення. Є багато способів це зробити. Один з найпростіших та швидких рецептів — варення з перетертої полуниці. Цей спосіб не передбачає термічної обробки, а отже, полуниця зберігає живий смак, аромат і максимум вітамінів. Проте зберігати таке варення потрібно в холодильнику. З 1 кг полуниці виходить приблизно 2 банки по 800 г.

Інгредієнти:

1 кг полуниці;

1 кг цукру.

Приготування: