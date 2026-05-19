Заморозити чи зварити варення: як краще заготувати полуницю на зиму
Є кілька перевірених способів зберегти полуницю на зиму з максимумом користі та смаку
Сезон полуниці короткий. Він триває з травня по червень, і саме в цей час ягода найароматніша, найсоковитіша й найсолодша. При всіх плюсах полуниця дуже швидко псується під дією вологи чи високих температур. Тому важливо знати, як зберегти її та заготовити на зиму з максимумом користі та смаку. Розповідаємо, як це зробити правильно.
Як заморозити полуницю
Заморожування найменше впливає на вигляд і властивості ягід. При правильній підготовці ягода зберігає форму, колір і значну частину вітамінів. А ще заморожені ягоди стануть у пригоді для прикраси випічки, приготування морозива, смузі та желе.
Для заморожування вибирайте тільки спілі та непошкоджені ягоди.
- Промийте полуницю та залиште стікати в друшляку, потім перекладіть на паперовий рушник і добре обсушіть.
- Видаліть плодоніжки та розкладіть ягоди на деку або таці в один шар, щоб вони не торкалися одна одної. Це запобіжить злипанню.
- Поставте тацю в морозильну камеру на 2–3 години.
- Після цього пересипте ягоди в герметичні пакети або контейнери для заморожування.
Якщо морозильна камера невелика, можна заморозити полуницю у вигляді пюре. Так вона займає значно менше місця, а на смак нічим не поступається цілим ягодам.
Помийте і просушіть полуницю, а потім подрібніть її блендером або розімніть виделкою. Під час подрібнення за бажанням можна додати трохи лимонного соку або ванільного цукру для аромату. Перелийте пюре в силіконові формочки для льоду або невеликі контейнери й заморозьте. Взимку достатньо дістати потрібну порцію.
Як готувати варення з полуниці
Ще один спосіб заготовити полуницю на зиму — приготувати з неї варення. Є багато способів це зробити. Один з найпростіших та швидких рецептів — варення з перетертої полуниці. Цей спосіб не передбачає термічної обробки, а отже, полуниця зберігає живий смак, аромат і максимум вітамінів. Проте зберігати таке варення потрібно в холодильнику. З 1 кг полуниці виходить приблизно 2 банки по 800 г.
Інгредієнти:
- 1 кг полуниці;
- 1 кг цукру.
Приготування:
- Ретельно промийте ягоди під проточною водою, обсушіть на рушнику. Потім видаліть плодоніжки.
- Невеликими порціями розімніть полуницю. Перекладайте в миску. Не використовуйте блендер, бо він перетворить ягоди на однорідне пюре, а в справжньому варенні мають бути шматочки.
- Змішайте розім'яті ягоди з соком, що виділився.
- Поступово всипайте цукор, постійно помішуючи, до повного розчинення. Залиште 2–3 столові ложки цукру — вони знадобляться пізніше.
- Простерилізуйте банки.
- Розкладіть варення по банках і зверху присипте цукром, що залишився. Він утворить "цукрову пробку", яка захистить варення від пліснявіння та скисання.
- Закрийте банки кришками і зберігайте в холодильнику.