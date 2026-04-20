Це авто називають ідеальним для жінок: у нього є один великий мінус

Організатори назвали машину, яка закриває всі повсякденні потреби

Потреби жінок за кермом часто відрізняються від чоловічих, тому при виборі автомобіля доводиться важити кожен нюанс. Однак у 2026 році експерти знайшли модель, яка об'єднала у собі все, але ціна може кусатися.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання "This is money". Серед лідерів у 2026 році електричний Nissan Leaf, який отримав головну нагороду Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 – престижна премія від міжнародного журі, яке складається виключно з жінок-автожурналісток (86 суддів із різних країн).

Nissan Leaf. Фото Next car

На думку журі Nissan Leaf може похвалитися такими перевагами:

просторий салон

практичність

плавність ходу

Зазначається, що автомобіль "забезпечує один із найінтуїтивніше зрозумілих дослідів водіння електромобіля".

При цьому організатори премії заявили, що журі обирає автомобілі, які відповідають "реальним, повсякденним потребам" усіх автомобілістів, а не просто "жіночий автомобіль".

Ціна нового електричного Nissan Leaf (у Великій Британії) становить £32,248 (~1 900 000 гривень)

Довідка: Women’s Worldwide Car of the Year – це незалежна міжнародна премія, започаткована в 2009 році журналісткою з Нової Зеландії Сенді Майр. Організація створена не для вибору жіночого автомобіля, а для надання професійної галузевої оцінки з урахуванням жіночої перспективи в автомобільній журналістиці.

