Це авто називають ідеальним для жінок: у нього є один великий мінус
Організатори назвали машину, яка закриває всі повсякденні потреби
Потреби жінок за кермом часто відрізняються від чоловічих, тому при виборі автомобіля доводиться важити кожен нюанс. Однак у 2026 році експерти знайшли модель, яка об'єднала у собі все, але ціна може кусатися.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання "This is money". Серед лідерів у 2026 році електричний Nissan Leaf, який отримав головну нагороду Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 – престижна премія від міжнародного журі, яке складається виключно з жінок-автожурналісток (86 суддів із різних країн).
На думку журі Nissan Leaf може похвалитися такими перевагами:
- просторий салон
- практичність
- плавність ходу
Зазначається, що автомобіль "забезпечує один із найінтуїтивніше зрозумілих дослідів водіння електромобіля".
При цьому організатори премії заявили, що журі обирає автомобілі, які відповідають "реальним, повсякденним потребам" усіх автомобілістів, а не просто "жіночий автомобіль".
Ціна нового електричного Nissan Leaf (у Великій Британії) становить £32,248 (~1 900 000 гривень)
Довідка: Women’s Worldwide Car of the Year – це незалежна міжнародна премія, започаткована в 2009 році журналісткою з Нової Зеландії Сенді Майр. Організація створена не для вибору жіночого автомобіля, а для надання професійної галузевої оцінки з урахуванням жіночої перспективи в автомобільній журналістиці.
