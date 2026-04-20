Это авто называют идеальным для женщин: у него есть один большой минус
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Организаторы назвали машину, которая закрывает все повседневные потребности
Потребности женщин за рулем часто отличаются от мужских, поэтому при выборе автомобиля приходится взвешивать каждый нюанс. Однако в 2026 году эксперты нашли модель, которая объединила в себе всё, но цена может кусаться.
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на This is money. Среди лидеров в 2026 году Nissan Leaf, который получил главную награду Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 – престижная премия от международного жюри, состоящего исключительно из женщин-автожурналисток (86 судей из разных стран).
По мнению жюри Nissan Leaf может похвастаться такими достоинствами:
- просторный салон
- практичность
- плавность хода
Отмечается, что автомобиль "обеспечивает один из самых интуитивно понятных опытов вождения электромобиля".
При этом организаторы премии заявили, что жюри выбирает автомобили, отвечающие "реальным, повседневным потребностям" всех автомобилистов, а не просто "женский автомобиль".
Цена нового электрического Nissan Leaf (в Великобритании) составляет £32,248 (~1 900 000 гривен)
Справка: Women's Worldwide Car of the Year – это независимая международная премия, основанная в 2009 году журналисткой из Новой Зеландии Сэнди Майр. Организация создана не для выбора "женского автомобиля", а для предоставления профессиональной отраслевой оценки с учетом женской перспективы в автомобильной журналистике.
Напомним, ранее мы писали о том, как выглядел один из первых автосалонов с иномарками в Украине.