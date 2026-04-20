Укр

Это авто называют идеальным для женщин: у него есть один большой минус

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Автоледи в машине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Организаторы назвали машину, которая закрывает все повседневные потребности

Потребности женщин за рулем часто отличаются от мужских, поэтому при выборе автомобиля приходится взвешивать каждый нюанс. Однако в 2026 году эксперты нашли модель, которая объединила в себе всё, но цена может кусаться.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на This is money. Среди лидеров в 2026 году Nissan Leaf, который получил главную награду Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 – престижная премия от международного жюри, состоящего исключительно из женщин-автожурналисток (86 судей из разных стран).

Nissan Leaf. Фото Next car

По мнению жюри Nissan Leaf может похвастаться такими достоинствами:

  • просторный салон
  • практичность
  • плавность хода

Отмечается, что автомобиль "обеспечивает один из самых интуитивно понятных опытов вождения электромобиля".

При этом организаторы премии заявили, что жюри выбирает автомобили, отвечающие "реальным, повседневным потребностям" всех автомобилистов, а не просто "женский автомобиль".

Цена нового электрического Nissan Leaf (в Великобритании) составляет £32,248 (~1 900 000 гривен)

Справка: Women's Worldwide Car of the Year – это независимая международная премия, основанная в 2009 году журналисткой из Новой Зеландии Сэнди Майр. Организация создана не для выбора "женского автомобиля", а для предоставления профессиональной отраслевой оценки с учетом женской перспективы в автомобильной журналистике.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядел один из первых автосалонов с иномарками в Украине.

Теги:
#Премия #Nissan #Авто