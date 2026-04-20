Это авто называют идеальным для женщин: у него есть один большой минус

Организаторы назвали машину, которая закрывает все повседневные потребности

Потребности женщин за рулем часто отличаются от мужских, поэтому при выборе автомобиля приходится взвешивать каждый нюанс. Однако в 2026 году эксперты нашли модель, которая объединила в себе всё, но цена может кусаться.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на This is money. Среди лидеров в 2026 году Nissan Leaf, который получил главную награду Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 – престижная премия от международного жюри, состоящего исключительно из женщин-автожурналисток (86 судей из разных стран).

Nissan Leaf. Фото Next car

По мнению жюри Nissan Leaf может похвастаться такими достоинствами:

просторный салон

практичность

плавность хода

Отмечается, что автомобиль "обеспечивает один из самых интуитивно понятных опытов вождения электромобиля".

При этом организаторы премии заявили, что жюри выбирает автомобили, отвечающие "реальным, повседневным потребностям" всех автомобилистов, а не просто "женский автомобиль".

Цена нового электрического Nissan Leaf (в Великобритании) составляет £32,248 (~1 900 000 гривен)

Справка: Women's Worldwide Car of the Year – это независимая международная премия, основанная в 2009 году журналисткой из Новой Зеландии Сэнди Майр. Организация создана не для выбора "женского автомобиля", а для предоставления профессиональной отраслевой оценки с учетом женской перспективы в автомобильной журналистике.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядел один из первых автосалонов с иномарками в Украине.