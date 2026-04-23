Тікайте як від вогню: яких авто з пробігом слід уникати (ТОП)

Репутація моделі не завжди корелює з її фактичним технічним станом

Купівля вживаного автомобіля часто пов’язана з ризиками. Особливо, коли йдеться про машини, які автоексперти охрестили "ризикованими" для покупки на авторинку.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про список автомобілів, з якими слід бути уважними при покупці. На думку авторів матеріалу, очолює список "підозрілих" на вторинному ринку Peugeot 3008.

Також у топ входять:

Opel Insignia — 19,4% автомобілів не проходять техогляд

Jeep Compass — 16,1%

Ford Focus — 22,5%

Opel Astra — 27,5%

Ці моделі добре відомі на ринку вживаних автомобілів, часто вибираються як сімейні або службові.

Також в антирейтингу фігурують Ford Mustang і Honda Civic, що може бути дивно з огляду на їхню ринкову репутацію. Але дані показують, що репутація моделі який завжди корелює з її фактичним технічним станом.

