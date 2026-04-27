Експерти назвали один із найкращих автомобілів для пенсіонерів: скільки він коштує і чим хороший

Машина коштує відносно не дорого для моделей такого рівня та якості

При виборі автомобіля для різних груп громадян слід враховувати їхні потреби. Так, наприклад, у літніх водіїв пріоритети можуть помітно відрізнятися від молодих.

"Телеграф", посилаючись на сайт Nowosci, розповідає про те, який автомобіль може підійти літній людині. Для цієї категорії громадян зазвичай важливі такі параметри машини: висока посадка, широкі дверні отвори, наявність поперекової підтримки, автоматична КПП та м’яка підвіска. Але перш за все автомобіль для людей похилого віку повинен бути інтуїтивно зрозумілим.

Одним із найкращих варіантів, який підійде таким водіям, на думку журналістів, є Toyota Corolla.

Цей автомобіль ідеально підходить для їзди містом і користується величезною популярністю завдяки своїй надійності. Датчики для паркування та камера заднього виду спрощують керування. Сидіння мають зручну анатомічну форму, а кермо просте у використанні. Об’єм багажника хетчбека становить 361 літр, а універсала – 596 літрів. Corolla оснащена повним пакетом Toyota Safety Sense, включаючи систему попередження про фронтальне зіткнення та адаптивний круїз-контроль.

Ціна за відносно свіжі моделі (від 2018 року) на вторинному ринку наразі стартує від 8 тисяч доларів.

