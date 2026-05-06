Навіщо дітей пускати за кермо і як відбиратимуть права: нардеп пояснив усі деталі дорожньої реформи

Документ, який готують законодавці, запроваджує також і цілком нові норми

В Україні готується реформа дорожнього руху, яка серйозно змінює правила допуску до керування транспортними засобами. Законопроєкт із низкою нововведень перебуває вже на розгляді транспортного комітету Верховної Ради, і там уже готові пояснити всі важливі нюанси документа.

Щоправда, за інформацією "Телеграфа", з законопроєктом ознайомилися ще не всі члени комітету, а займатися документом по-справжньому планують не раніше червня.

Про те, що хочуть змінити в правилах, в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Володимир Крейденко

Що відбувається після закінчення 2-річного строку першого посвідчення — треба складати іспити знову чи просто обмінювати?

Народний депутат пояснює, що законопроєкт запроваджує принципово нову норму: посвідчення водія, видане вперше, дійсне лише протягом двох років. Така практика добре знайома в більшості країн ЄС.

— У проєкті закону визначено, що порядок обміну посвідчення після завершення цього строку визначатиметься Кабінетом Міністрів. Тобто конкретна процедура — чи то простий обмін, чи повторне складання іспитів — ще має бути прописана у підзаконному акті. Закон набирає чинності через 12 місяців після опублікування, і за цей час уряд зобов'язаний переглянути відповідну постанову № 340 від 1993 року про порядок видачі посвідчень.

Чи поширюється 2-річний строк на тих, хто вже має права — чи лише на нових водіїв?

— Виключно на нових водіїв. Тих, хто отримує посвідчення вперше. Якщо у вас вже є права, хоч категорії B, хоч будь-якої іншої, ця норма вас не зачіпає. Переоформлювати наявні посвідчення примусово ніхто не змушує.

Чому мінімальний вік для мопедів знизили до 15 років — яка статистика аварійності з неповнолітніми обґрунтовує це рішення?

Крейденко наголошує, що йдеться не стільки про "зниження" віку, скільки про уточнення та гармонізацію законодавства. Введення нової категорії АМ (мопеди та легкі квадроцикли), доступної з 15 років, — це пряма вимога Директиви ЄС 2025/2205 від 22 жовтня 2025 року, яку Україна має імплементувати в рамках Угоди про асоціацію.

— Щодо статистики аварійності в пояснювальній записці до законопроєкту вона не наводиться. МВС обґрунтовує рішення насамперед євроінтеграційними зобов'язаннями. Це, до речі, одне з питань, яке я маю намір поставити розробникам під час розгляду цього законопроєкту на Комітеті. Хочу побачити аналітику, а не лише посилання на директиву.

Хто вважається "супроводжуючим" для 17-річного водія — будь-яка особа з правами В понад 2 роки чи лише родич?

Як пояснив член Комітету, супроводжуючим може бути будь-яка людина. Закон не накладає жодних родинних обмежень: головне, щоб супроводжуючий мав права еквівалентної категорії зі стажем водіння не менше двох років.

— Тобто це може бути батько, сусід чи друг. Аби мав чинні права відповідної категорії із потрібним стажем. Принцип "супроводженого водіння" широко застосовується в ЄС і довів свою ефективність.

Чи буде супроводжуючий нести юридичну відповідальність за дії 17- річного водія?

Крейденко зазначає, що законопроєкт безпосередньо це питання не регулює, оскільки він знаходиться у площині Кодексу про адміністративні правопорушення та Цивільного кодексу. До досягнення 18 років майнової відповідальності за збитки, завдані неповнолітніми, несуть батьки чи законні представники.

— Водночас, якщо супроводжуючий, скажімо, перебуває у стані сп'яніння — це окрема стаття. Конкретний механізм відповідальності саме супроводжуючого як учасника дорожнього руху в підзаконних актах ще потрібно виписати і це ще одне завдання для Кабміну в рамках 12-місячного терміну.

Якщо цифрове посвідчення може відображатися на кількох пристроях — як поліцейський перевірятиме його дійсність у реєстрі на місці?

Нардеп пояснює, що верифікація проходитиме через Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Поліціянт перевіряє не сам файл у телефоні, а актуальний запис у реєстрі. Там відразу видно статус посвідчення: чи воно є чинним, зупиненим чи недійсним.

— Деталі порядку перевірки визначатиме Кабмін. Важливо, що принцип "одна особа — одне посвідчення" у законі закріплено: навіть якщо воно на кількох гаджетах, у реєстрі воно одне.

Що відбувається з електронним посвідченням, якщо телефон розрядився або немає інтернету — чи є юридичний захист водія в такій ситуації?

Нардеп чесно визнає, що цей нюанс у самому законопроєкті прямо не прописаний — питання залишено на відкуп підзаконним актам. Документ лише закріплює право вибору: водій може мати права на бланку, в електронному вигляді або в обох форматах відразу. Таким чином, фізичний пластик ніхто не скасовує.

— На практиці в більшості країн ЄС діє правило: відсутність можливості показати електронне посвідчення в момент перевірки не є правопорушенням, якщо документ дійсний у реєстрі. Як це буде вирішено в Україні має бути зазначено у відповідній постанові Кабміну.

Після позбавлення прав водій зобов'язаний здати посвідчення протягом 15 робочих днів — хто і як контролює виконання цієї вимоги?

Процедура, пояснює Крейденко, виглядає так: дані про позбавлення прав потрапляють до Єдиного реєстру транспортних засобів не пізніше наступного робочого дня. З цього моменту документ анулюється у базі, навіть якщо він залишається на руках у водія. Якщо ж патрульний під час зупинки виявить, що посвідчення по реєстру вважається недійсним, він повинен його вилучити та передати до територіального органу МВС.

— Тобто "пасивний" контроль здійснює реєстр, "активний" — поліція на дорозі. Водночас повідомлення про позбавлення прав надсилається рекомендованим листом на задекларовану адресу. Водій не зможе посилатися на незнання.

Якщо людина не з'явилася за першим посвідченням протягом року і воно анулювалося — чи доведеться їй знову складати повний іспит?

Як зазначає законодавець, логіка документа є такою, що процедуру фактично доведеться проходити заново. Проєкт закону чітко встановлює: посвідчення вважається недійсним, якщо "особа протягом року не з’явилася за отриманням посвідчення водія, виданого вперше".

— Після цього людина опиняється у ситуації, коли чинного посвідчення у неї немає, а значить для отримання права керування знову потрібно пройти встановлену процедуру, включно зі складанням іспитів. Певною мірою це стимулює відповідальне ставлення до документів.

Який конкретно документ про профосвіту дозволяє 18-річному керувати вантажівкою або автобусом — і де його можна отримати?

У документі використовується формулювання "документ про професійну освіту про здобуття професії водія транспортних засобів відповідних категорій". По суті йдеться про свідоцтво чи диплом, які видають установи професійно-технічної освіти після проходження навчання за даним профілем.

— Конкретний перелік документів та акредитованих закладів визначатиметься підзаконними актами. Кабмін та МВС мають 12 місяців на їх підготовку. Це важливе питання, яке я буду ставити на Комітеті. Молодий водій, який хоче легально сісти за кермо вантажівки в 18 років, повинен чітко розуміти, куди йти вчитися і який документ отримати.

Єдиний державний реєстр ТЗ отримує інформацію про позбавлення прав — наскільки оперативно він оновлюється?

— Законопроєкт встановлює чіткий стандарт: інформація вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення підстав. Це суттєве покращення порівняно з нинішньою ситуацією, коли дані оновлювалися з затримками. На практиці ефективність залежатиме від цифрової інфраструктури та дисципліни виконавців. Додатковий стимул — поліціянт, який не вилучив недійсне посвідчення через неактуальні дані, фактично не виконав службовий обов'язок. Тому якість ведення реєстру стає питанням не лише сервісу, а й правозастосування.

Закон набирає чинності через 12 місяців — чи встигне Кабмін підготувати всі підзаконні акти, враховуючи воєнний стан?

Парламентарій називає це завдання серйозним викликом, оскільки має переглянути мінімум шість постанов Кабміну та чотири відомчі накази МВС. Обсяг роботи колосальний, проте фінансово-економічна база та список необхідних документів уже готові. Відповідальність за процес покладено на МВС, а на реалізацію всіх змін відведено рік із моменту публікації закону.

— Воєнний стан, звісно, ускладнює роботу держапарату, але не зупиняє її. Зазначу, що в умовах євроінтеграційного курсу зволікати з виконанням зобов'язань перед ЄС — це не лише репутаційні, а й практичні ризики. .

Чому публічні консультації не проводилися — адже зміни торкаються мільйонів водіїв?

Володимир Крейденко наголошує, що цей момент не залишає його байдужим. Він звертає увагу на пояснювальну записку МВС, де прямо зазначено: "Публічні консультації не проводились". За словами депутата, відомство доводить це тим, що законопроєкт націлений виключно на виконання міжнародних зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію.

— Я розумію логіку розробників. Євроінтеграційні зміни певною мірою є "зовнішнім мандатом". Але це не знімає відповідальності держави пояснити людям, що змінюється і чому. Зміни реально стосуються мільйонів водіїв. Нові категорії, вікові обмеження, електронні посвідчення, "пробний" дворічний строк. Парламентський розгляд і є тим майданчиком, де суспільство через депутатів може поставити питання. Саме тому ми працюємо над тим, аби цей законопроєкт пройшов через Комітет не формально, а з повноцінним фаховим обговоренням.

