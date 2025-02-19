Водії зможуть оплатити штраф на місці у новий спосіб: як працюватиме система

Нова система оплати штрафів за ПДР: деталі та плани впровадження.

В Україні готуються до впровадження нової системи оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) без використання терміналів. Водії зможуть здійснювати платежі "на місці" за допомогою смартфона та QR-коду.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, виступаючи на презентації соціального проєкту "Від поваги до безпеки", передає РБК-Україна.

За словами Білошицького, нова система оплати штрафів вже перебуває на стадії пілотного запуску та покликана зробити процес більш зручним як для водіїв, так і для патрульних поліцейських. Він нагадав, що з 2015 року патрульна поліція використовує термінали для прийому штрафів на місці, проте вони вже застаріли.

"І, на мою думку, вони вже є застарілим засобом для оплати. Зараз є вже більш нові, новітні, простіші системи. За допомогою QR-кодів і телефонів можна зробити те саме. І це є набагато зручніше у використанні патрульними поліцейськими, зручно для громадян", – зазначив Білошицький.

Нова система оплати штрафів розробляється спільно з "Ощадбанком", який з 2015 року забезпечував технічну підтримку старої системи. Пілотний проєкт вже був запущений у Чернівецькій та Вінницькій областях, і результати показали, що він є ефективним, мобільним та зручним.

Наступним кроком стане масштабування проєкту на всю країну. Першим містом, яке повністю перейде на оплату штрафів через QR-код, стане Київ. Незабаром у столиці всі патрульні екіпажі отримають нову систему, і термінали будуть остаточно замінені.

Поліція впевнена, що така зміна зробить процес сплати штрафів швидшим, безпечнішим та менш витратним для держави. Офіційне оголошення про повний перехід Києва на нову систему очікується найближчим часом.

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