Зачем детей пускать за руль и как будут отбирать права: нардеп объяснил все детали дорожной реформы

Документ, который готовят законодатели, вводит также и полностью новые нормы

В Украине готовится реформа дорожного движения, которая серьезно меняет правила допуска к управлению транспортными средствами. Законопроект с целым рядом нововведений находится уже на рассмотрении транспортного комитета Верховной Рады, и там уже готовы объяснить все важные нюансы документа.

Однако, по информации "Телеграфа", с законопроектом ознакомились еще не все члены комитета, а заниматься документом по-настоящему планируют не раньше июня.

О том, как будут работать новые правила в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Владимир Крейденко

Что происходит по истечении 2-летнего срока первого удостоверения — нужно сдавать экзамены снова или просто обменивать?

Народный депутат объясняет, что законопроект вводит принципиально новую норму: водительское удостоверение, выданное впервые, действительно только в течение двух лет. Такая практика, хорошо знакома в большинстве стран ЕС.

— В проекте закона определено, что порядок обмена удостоверения после завершения этого срока будет определяться Кабинетом Министров. То есть конкретная процедура — будь то простой обмен, или повторная сдача экзаменов — еще должна быть прописана в подзаконном акте. Закон вступает в силу через 12 месяцев после опубликования, и за это время правительство обязано пересмотреть соответствующее постановление № 340 от 1993 г. года о порядке выдачи удостоверений.

Распространяется ли 2-летний срок на тех, кто уже имеет права или только на новых водителей?

— Только на новых водителей. Тех, кто получает удостоверение впервые. Если у вас уже есть права, хоть категории B, хоть какой-нибудь другой, эта норма вас не затрагивает. Переоформлять имеющиеся удостоверения принудительно никто не принуждает.

Почему минимальный возраст для мопедов снизили до 15 лет — какая статистика аварийности с несовершеннолетними обосновывает это решение?

Крейденко подчеркивает, что речь идет не столько о "снижении" возраста, сколько об уточнении и гармонизации законодательства. Введение новой категории АМ (мопеды и легкие квадроциклы), доступной с 15 лет — это прямое требование Директивы ЕС 2025/2205 от 22 октября 2025 года, которую Украина обязана имплементировать в рамках Соглашения об ассоциации.

— Что касается статистики аварийности, в пояснительной записке к законопроекту она не приводится. МВД обосновывает решение прежде всего евроинтеграционными обязательствами. Это, кстати, один из вопросов, который я намерен задать разработчикам во время рассмотрения данного законопроекта на Комитете. Хочу увидеть аналитику, а не только ссылку на директиву.

Кто считается "сопровождающим" для 17-летнего водителя — любое лицо с правами категории В более 2 лет или только родственник?

Как пояснил член Комитета, сопровождающим может быть любой человек. Закон не накладывает никаких родственных ограничений: главное, чтобы у сопровождающего были права эквивалентной категории со стажем вождения не менее двух лет.

— То есть это может быть отец, сосед или друг. Главное, чтобы у него были действующие права соответствующей категории с необходимым стажем. Принцип "сопровождаемого вождения" широко применяется в ЕС и доказал свою эффективность.

Дорожная реформа в Украине. Инфографика "Телеграфа"

Будет ли сопровождающий нести юридическую ответственность за действия 17-летнего водителя?

Крейденко отмечает, что законопроект напрямую этот вопрос не регулирует, так как он находится в плоскости Кодекса об административных правонарушениях и Гражданского кодекса. До достижения 18 лет имущественную ответственность за ущерб, нанесенный несовершеннолетними, несут родители или законные представители.

— В то же время, если сопровождающий, скажем, находится в состоянии опьянения — это отдельная статья. Конкретный механизм ответственности именно сопровождающего как участника дорожного движения в подзаконных актах еще предстоит выписать, и это еще одна задача для Кабмина в рамках 12-месячного срока.

Если цифровое удостоверение может отображаться на нескольких устройствах — как полицейский будет проверять его действительность в реестре на месте?

Нардеп объясняет, что верификация будет проходить через Единый государственный реестр транспортных средств. Полицейский проверяет не сам файл в телефоне, а актуальную запись в реестре. Там сразу видно статус удостоверения: является ли оно действующим, приостановленным или недействительным.

— Детали порядка проверки будет определять Кабмин. Важно, что принцип "одно лицо — одно удостоверение" закреплен в законе: даже если оно отображается на нескольких гаджетах, в реестре оно числится как одно.

Что происходит с электронным удостоверением, если телефон разрядился или нет интернета — есть ли юридическая защита водителя в такой ситуации?

Нардеп честно признает, что этот нюанс в самом законопроекте прямо не прописан — вопрос оставлен на откуп подзаконным актам. Документ лишь закрепляет право выбора: водитель может владеть правами на бланке, в электронном виде или в обоих форматах сразу. Таким образом, физический пластик никто не отменяет.

— На практике в большинстве стран ЕС действует правило: отсутствие возможности предъявить электронное удостоверение в момент проверки не является правонарушением, если документ действителен в реестре. Как это будет решено в Украине, должно быть указано в соответствующем постановлении Кабмина.

После лишения прав водитель обязан сдать удостоверение в течение 15 рабочих дней — кто и как контролирует выполнение этого требования?

Процедура, поясняет Крейденко, выглядит следующим образом: данные о лишении прав попадают в Единый реестр транспортных средств не позднее следующего рабочего дня. С этого момента документ аннулируется в базе, даже если он остается на руках у водителя. Если же патрульный при остановке обнаружит, что удостоверение по реестру числится недействительным, он обязан его изъять и передать в территориальный орган МВД.

— То есть "пассивный" контроль осуществляет реестр, а "активный" — полиция на дороге. В то же время уведомление о лишении прав направляется заказным письмом по задекларированному адресу. Водитель не сможет ссылаться на незнание.

Если человек не явился за первым удостоверением в течение года и оно аннулировалось — придется ли ему снова сдавать полный экзамен?

Как отмечает законодатель, логика документа такова, что процедуру фактически придется проходить заново. Проект закона четко устанавливает: удостоверение считается недействительным, если "лицо в течение года не явилось за получением водительского удостоверения, выданного впервые".

— После этого человек оказывается в ситуации, когда у него нет действующего удостоверения, а значит, для получения права на управление придется снова проходить всю процедуру, включая экзамены. По сути, это становится дополнительным стимулом для водителей более ответственно относиться к документам.

Какой конкретно документ о профобразовании позволяет 18-летнему управлять грузовиком или автобусом — и где его можно получить?

В документе используется формулировка "документ о профессиональном образовании по специальности водителя транспортных средств соответствующих категорий". По сути, речь идет о свидетельстве или дипломе, которые выдают учреждения профессионально-технического образования после прохождения обучения по данному профилю.

— Конкретный перечень документов и аккредитованных учреждений будет определяться подзаконными актами. У Кабмина и МВД есть 12 месяцев на их подготовку. Это важный вопрос, который я буду поднимать на Комитете. Молодой водитель, который хочет легально сесть за руль грузовика в 18 лет, должен четко понимать, куда идти учиться и какой документ получить.

Единый государственный реестр ТС получает информацию о лишении прав — насколько оперативно он обновляется?

— Законопроект устанавливает четкий стандарт: информация вносится в реестр не позднее следующего рабочего дня с момента возникновения оснований. Это существенное улучшение по сравнению с нынешней ситуацией, когда данные обновлялись с задержками. На практике эффективность будет зависеть от цифровой инфраструктуры и дисциплины исполнителей. Дополнительный стимул — полицейский, который не изъял недействительное удостоверение из-за неактуальных данных, фактически не выполнил служебный долг. Поэтому качество ведения реестра становится вопросом не только сервиса, но и правоприменения.

Закон вступает в силу через 12 месяцев — успеет ли Кабмин подготовить все подзаконные акты, учитывая военное положение?

Парламентарий называет эту задачу серьезным вызовом, так как предстоит пересмотреть минимум шесть постановлений Кабмина и четыре ведомственных приказа МВД. Объем работы колоссальный, однако финансово-экономическая база и список необходимых документов уже готовы. Ответственность за процесс возложена на МВД, а на реализацию всех изменений отведен год с момента публикации закона.

— Военное положение, конечно, усложняет работу госаппарата, но не останавливает ее. Отмечу, что в условиях евроинтеграционного курса медлить с выполнением обязательств перед ЕС — это не только репутационные, но и практические риски.

Почему общественные консультации не проводились — ведь изменения касаются миллионов водителей?

Владимир Крейденко подчеркивает, что этот момент не оставляет его равнодушным. Он обращает внимание на пояснительную записку МВД, где прямо указано: "Публичные консультации не проводились". По словам депутата, ведомство обосновывает это тем, что законопроект нацелен исключительно на выполнение международных обязательств в рамках Соглашения об ассоциации.

— Я понимаю логику разработчиков. Евроинтеграционные изменения в определенной степени являются "внешним мандатом". Но это не снимает ответственности с государства объяснить людям, что меняется и почему. Изменения реально касаются миллионов водителей. Новые категории, возрастные ограничения, электронные удостоверения, "пробный" двухлетний срок. Парламентское рассмотрение и является той площадкой, где общество через депутатов может задать вопросы. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы этот законопроект прошел через Комитет не формально, а с полноценным профессиональным обсуждением.

Напомним, ранее мы писали о том, что камеры автоматической фиксации ПДД кормят казну сотнями миллионов.