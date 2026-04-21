З’явилися фото одного з перших Mercedes S320 в Україні: як зберігся легендарний "кабан" (фото)

Машина має незвичайну комплектацію

У мережі показали один із найперших Mercedes-Benz S320 Long, який з’явився в нашій країні ще в середині 1990-х. Автомобіль зберігся у відмінному стані, і при одному погляді повертає в минуле.

Знімки легендарної машини опублікував блогер Roma Urraco у своєму профілі у Facebook. Крім того, що цей Mercedes був одним із перших, проданих в Україні офіційним дилером, про що свідчить фірмова сервісна книга, унікальності йому додає те, що це "перехідна модель".

Мерседес-бенз S320 Long. Фото — Roma Urraco

"З частково оновленою зовнішністю, але з елементами дорестайлінгу — старий блок керування кліматом, паркувальні "ріжки" на задніх крилах та ліхтарі на кормі з оранжевими вставками. На борту — повний електропакет (включно з регулюваннями сидінь заднього ряду), шкіряний салон, дотяжки дверей та кришки багажника, вставки із натурального горіха", — розповідає блогер.

Також незвичайна і комплектація: поєднання подовженої колісної бази (3139 мм), достатньо багатого оснащення та 6-циліндрового бензинового двигуна об'ємом 3,2 літри. Рядна "шістка" M104 видає потужність 231 л.с., чого достатньо для максималки у 225 км/ч, та розгону від 0 до 100 км/г за 8,9 секунд.

На фото видно, що зовні автомобіль зберігся майже в первозданному вигляді.

