З’явилися фото одного з перших Mercedes S320 в Україні: як зберігся легендарний "кабан" (фото)
Машина має незвичайну комплектацію
У мережі показали один із найперших Mercedes-Benz S320 Long, який з’явився в нашій країні ще в середині 1990-х. Автомобіль зберігся у відмінному стані, і при одному погляді повертає в минуле.
Знімки легендарної машини опублікував блогер Roma Urraco у своєму профілі у Facebook. Крім того, що цей Mercedes був одним із перших, проданих в Україні офіційним дилером, про що свідчить фірмова сервісна книга, унікальності йому додає те, що це "перехідна модель".
"З частково оновленою зовнішністю, але з елементами дорестайлінгу — старий блок керування кліматом, паркувальні "ріжки" на задніх крилах та ліхтарі на кормі з оранжевими вставками. На борту — повний електропакет (включно з регулюваннями сидінь заднього ряду), шкіряний салон, дотяжки дверей та кришки багажника, вставки із натурального горіха", — розповідає блогер.
Також незвичайна і комплектація: поєднання подовженої колісної бази (3139 мм), достатньо багатого оснащення та 6-циліндрового бензинового двигуна об'ємом 3,2 літри. Рядна "шістка" M104 видає потужність 231 л.с., чого достатньо для максималки у 225 км/ч, та розгону від 0 до 100 км/г за 8,9 секунд.
На фото видно, що зовні автомобіль зберігся майже в первозданному вигляді.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти назвали машину, яка закриває більшість повсякденних потреб.