Слідом за партнерами: у Білому домі відповіли, чи направлять своїх військових до України

Гучна заява французького лідера змусила перших осіб Заходу знову повернутись до питання можливого відправлення солдатів на територію нашої країни

Сполучені Штати Америки (США) не відправлятимуть своїх військових для участі у бойових діях в Україні. Це уточнення було зроблено після того, як президент Франції Еммануель Макрон зробив гучну заяву щодо можливості введення військ НАТО на територію нашої країни у майбутньому.

Позиція Білого дому щодо цього питання не змінилася. Про це заявила представниця Ради національної безпеки Едрієн Вотсон, інформує Barron’s.

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"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україну", — заявила Вотсон.

На думку американського лідера, Україні важливо отримати достатньо зброї та боєприпасів. Тому Конгрес має надати військову допомогу. Саме це буде "шляхом перемоги" над РФ, вважає Байден.

Нагадаємо, що за підсумками Конференції на підтримку України відбулася пресконференція, на якій Макрон зробив неоднозначну заяву. З його слів, у майбутньому війська НАТО можуть увійти на територію України. Але поки що це питання не обговорюється, підкреслив французький лідер.

Проте його слова вже встигли прокоментувати світові політики. У Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що мав на увазі Макрон, говорячи про відправлення солдатів НАТО до нашої країни. Його слова зрозуміли неправильно.