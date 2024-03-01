В Кремлі прокоментували заяву Остіна про можливість війни РФ з НАТО

Що сказали в Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заява міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що поразка України спричинить конфлікт між НАТО і Росією, є безвідповідальною. Він додав, що це веде до подальшого нагнітання напруженості.

Крім цього додав, що РФ робить все правильно і це виправдовує так звану спеціальну військову операцію. Про це він сказав на брифінгу журналістам.

"Це — ще одна вкрай безвідповідальна заява, яку ми чуємо останніми днями", — сказав він. "Ми чуємо вкрай безвідповідальні заяви, які йдуть із низки європейських столиць, а тепер ще й через океан", — продовжив представник Кремля.

За його словами, "ці заяви ведуть до подальшого нагнітання напруженості, хоча її далі нагнітати начебто нікуди, а головне, що вони де-факто демонструють світогляд НАТО".

Він каже, що НАТО вважає Україну своєю територією. Це, за його словами, "зайвий раз підкреслює абсолютну правильність того, що робить Російська Федерація, і правильність та виправданість спеціальної військової операції".

Нагадаємо, що глава оборонного відомства США Ллойд Остін під час слухання Комітету збройних сил Палати представників США заявив, що якщо Україна програє повномасштабну війну з Росією, то протистояти Путіну доведеться всьому Північноатлантичному Альянсу. Він вважає, що Україні потрібно якнайшвидше схвалити фінансування для нової військової допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 29 лютого, Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів заявив, що нібито не Росія розпочала війну з Україною. Також він у черговий раз поміркував про "нацизм" і цілі так званої "спеціальної військової операції".