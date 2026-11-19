Розмова з Дмитром Гордоном зачепила допінг, стосунки та життя в Лондоні

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Український футболіст Михайло Мудрик дав перше велике інтерв’ю після повернення до футболу й став героєм мемів через власні ляпи. Окреме обурення викликала російська мова розмови.

В інтерв’ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону Мудрик розповів, що найкраще місто на Землі — Україна. Після уточнення Гордона футболіст перепросив, а з другої спроби обрав Лондон.

Ця обмовка стала приводом для жартів. Користувачі жартували, що "Лондон" - друге ім'я Мудрика, порівнювали його відповіді з невдалою спробою скласти НМТ із географії. Були й жарти про Лондон як "найкраще місто в Україні".

Лондонські клуби Мудрика стали частиною жарту про його відповідь

Обмовку футболіста обіграли як завдання з географії

Відповідь про найкраще місто перетворилася на жарт про Лондон

Користувач ny_sash окремо висміяв формулювання про те, що приємно проводити час "усередині хороших людей". Зазначимо, так він описам перебування у збірній та в колективі.

Під дописом з’явилися порівняння з ляпами боксера та мера столиці Віталія Кличка, саме ж інтерв'ю назвали "тарантіновським".

Невдале формулювання про спілкування з людьми також привернуло увагу

Чому Мудрику дорікають за мову інтерв’ю

Майже двогодинна розмова вийшла російською. Саме вибір мови став окремою претензією до гравця збірної України.

"Італієць Мальдера за цей тиждень сказав більше слів українською, ніж українець Мудрик", – пишуть користувачі.

Мудрикові дорікнули порівнянням із Мальдерою через вибір мови розмови

Дехто також поставив під сумнів доцільність кар'єри у збірній після заяв футболіста про неї та її керівництво.

"Єдине, що мене турбує: чи варто було записувати інтерв’ю саме такою мовою? Розумію, що є що сказати, але все ж, можливо, варто було б утриматись", – написав користувач pavlopapinko.

Автор допису поставив під сумнів доречність російськомовного інтерв’ю

Розмова з Гордоном стала приводом для емоційних мемів

Що Мудрик сказав про допінг і втрату прав

Футболіст висловив переконання, що мельдоній потрапив до його організму під час перебування в Україні, куди він тоді приїжджав лише до збірної. На уточнення Гордона, чи звинувачує він організацію роботи національної команди, Мудрик відповів ствердно.

Розповідаючи про позбавлення водійських прав на шість місяців у вересні 2025 року, він визнав неодноразове перевищення швидкості. Обмеження у 20 миль на годину Мудрик назвав незручним і заявив, що через нього автомобіль начебто втрачає сенс.

"Важко дотримуватися цих правил, хоч би як мені хотілося. Як футболісту мені ще важче", – сказав Михайло Мудрик.

Хто такий Михайло Мудрик і чим завершилася допінгова справа

Михайло Мудрик – вінгер збірної України, який народився 5 січня 2001 року в Берестині Харківської області. У січні 2023 року він перейшов із "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро з урахуванням бонусів. Цього сезону виступає за "Тоттенгем Готспур" на правах оренди.

За офіційним повідомленням Футбольної асоціації Англії, яка оприлюднила підсумки справи 31 липня 2026 року, низьку концентрацію мельдонію виявили у пробі від 22 жовтня 2024 року. Тимчасове відсторонення запровадили 4 грудня 2024 року, а після слухань 7–9 січня 2026 року незалежна комісія призначила чотирирічну дискваліфікацію.

Після апеляції сторони за погодженням із Всесвітнім антидопінговим агентством уклали угоду 30 липня 2026 року. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил і погодився на дискваліфікацію строком, який уже відбув. Угода врахувала зміни технічного документа WADA щодо порогів звітування про мельдоній та інші обставини справи, після чого футболіст отримав право негайно повернутися до змагань.

Як повідомляв "Телеграф", Михайло Мудрик засумнівався, чи є сенс говорити з Володимиром Путіним, і погодився, що Україні потрібен справедливий і довгостроковий мир.