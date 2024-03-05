Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив масштаби виробництва та можливості

Отже… опубліковано відео та фото збірки Shahed-136 у Росії. Це перша подібна публікація, яка дозволяє оцінити масштаби виробництва та можливості. При цьому не радив би піддаватися паніці, а тверезо оцінити те, що ми побачили.

Я спеціально розбив відео на скрині, щоб кожен міг порахувати скільки, він побачив дронов-камікадзе. Крім того, уважно розглянути той факт, що на відео не вся продукція готова, а відображено один із етапів збирання. При цьому, дуже дивно, як на мене, знаходження дронів різного ступеня готовності не тільки в одному приміщенні, а й в тому самому ряду.

Цікавим буде і маркування на фюзеляжах Shahed-136.

Але найцікавіше це фото складального цеху, в якому розміщується сотня фюзеляжів під складання, а також робочий простір дозволяє одночасно вести складання до півсотні дронів.

Ці відео та фото дають уявлення про кількість, але не відповідають на основне питання — темпи збирання готової продукції, яка залежить від постачання іноземних запчастин? Скільки росія може собі дозволити за місяць не зробити фюзеляжів, а зібрати повноцінних дронів-камікадзе? Адже якби її виробництво задовольняло її потреби щомісячного терору України, то навіщо тоді Іл-76 ВПС Ірану продовжують літати до Москви?

Раніше "Телеграф" писав, що у дронах-камікадзе "Шахед" чорного кольору, якими окупанти атакують Київ та Харків, містяться іноземні компоненти. Йдеться про деталі, які виробляють у Китаї, Швейцарії та Сполучених Штатах Америки.