Військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував резонансну заяву Папи Римського

По Папі Римському…

Чергова заява Папи Римського щодо війни в Україні викликала дуже бурхливу реакцію і з цього приводу висловився практичний кожен, кого торкнулися слова понтифіка. Результатом чергового словесного перформенсу Франциска стало те, що Ватикан змушений був пояснювати, що саме мав на увазі тато і що його слова не зовсім так зрозуміли мільйони. Тобто одна єдина людина висловилася настільки неоднозначно, що мільйони вкотре взялися за голову від цих слів.

Ні, ну, правда, куди нам усім до Папи... Суть його слів доступна лише обраним, але, тоді який сенс у його словах, адресованих масам, якщо всім цим недостойним не дано зрозуміти глибокодумні вислови понтифіка?

Щиро кажучи, черговий словесний потік від Папи мене не здивував. Я чекав на щось подібне, з урахуванням нинішніх подій у зоні бойових дій. Адже після окупації Авдіївки, варто було очікувати якихось недвозначних заяв від Франциска, це передбачувано. Два роки цей діяч ретранслює в маси наративи, що дивним чином синергують з інтересами Кремля. Чи не дивним…?

Але найбільше в цій історії, не дивує і навіть не шокує, а тішить, як виступ паяців, спроби пояснити і виправдати Папу, який на те не заслуговує. І ось чому.

Хто такий тато Римський? Глава католицької церкви? Ведучий богослов католицизму? Так, так, так, ось це все для блаженних і убогих, а по суті – геополітик. Кожен Папа Римський це не просто людина, яка знає святі писання, стикається з апокрифами і володіє богослов’ям, але в першу чергу дипломат, який розуміється на внутрішній і зовнішній політиці. Ні. Не людина. Акула стихії, керівник імперії куди більша і впливова, ніж керівник будь-якої іншої гегемонії. США. Китай.

Папа римський це дипломат, це політик, це гравець, який у велику гру знається на всіх аспектах і нюансах. Жоден Папа Римський не зайняв би свого посту, будучи блаженним святошею, що спостерігає за бджілками, що збирають квітковий нектар у променях весняного сонця, а якраз навпаки, пост займають ті, хто майстерно грає у велику гру, як внутрішню, так і зовнішню, поглинаючи суперників та створюючи спілки.

Із цього у мене виникає питання. Чому такий гравець, як папа Римський, з 2022 року робить регулярно, системно такі заяви, що Ватикану доводиться постійно пояснювати, що він мав на увазі і що його неправильно зрозуміли. Як людина, яка не може логічно формулювати свої думки, стала Папою Римським? Це неймовірно. Або ...

Або, Папа Римський знаходиться на глибокому підсмоктуванні у російського режиму, що, з урахуванням історії Ватикану, не може бути чимось незвичайним, або у Папи глибока деменція і йому давно настав час на спокій.

І не треба турбувати себе поясненнями нам, що ми чогось не так зрозуміли. Мільйони, одного словоблуда, не так зрозуміти не можуть. А ось історичний контекст неодноразово демонстрував, що коли в Європі починала проливатись велика кров, Святий престол займав бік саме того, хто цю кров проливав…

Щоправда, Ватикан потім знову починав пояснювати, що Папу не так зрозуміли…

Треба ж, яка невимовно-підрядна правонаступність.

До речі, Папа Франциск, під час уже палаючої війни в Україні, відвідав тюремний комплекс у приморському місті Чивітавек’я, де омив і цілував ноги ув’язненим. Цим жестом він повторив діяння Ісуса під час Таємної вечері.

Дивно, але готовий омивати і цілувати ноги зекам, Папа Римський продовжує відмовлятися відвідати Україну, де міг би повторити цей жест, омити і поцілувати ноги українським захисникам і захисникам, завдяки яким його апостольський зад сидить у теплі та затишку.

Не треба пояснювати слова понтифіка, не потрібно виправдовувати. З ним все давно зрозуміло і не чекайте від нього нічого доброго.