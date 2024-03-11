Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал резонансное заявление Папы Римского

По Папе Римскому…

Очередное заявление Папы Римского относительно войны в Украине, вызвало весьма бурную реакцию и, по этому поводу высказался практический каждый, кого затронули слова понтифика. Результатом очередного словесного перформенса Франциска стало то, что Ватикан вынужден был объяснять, что именно имел ввиду папа и, что его слова не совсем так поняли миллионы. То есть, один единственный человек выразился настолько неоднозначно, что миллионы в очередной раз взялись за голову от этих слов.

Нет, ну, правда, куда нам всем до Папы… Суть его слов доступна лишь избранным, но, тогда каков смысл в его словах, адресованных массам, если всем этим недостойным не дано понять глубокомысленные изречения понтифика?

Честно говоря, очередной словесный поток от папы меня не удивил. Я ожидал чего-то подобного, с учётом нынешних событий в зоне боевых действий. Ведь после оккупации Авдеевки, стоило ожидать неких недвусмысленных заявлений от Франциска, это предсказуемо. Два года этот деятель ретранслирует в массы нарративы, странным образом синнергирующие с интересами Кремля. Или не странным…?

Но больше всего в этой истории, не удивляет и даже не шокирует, а забавляет, как выступление паяцов, попытки объяснить и оправдать папу, который того не заслуживает. И вот почему.

Кто такой папа Римский? Глава католической церкви? Ведущий богослов католицизма? Да, да, да, вот это всё, для блаженных и убогих, а по сути – геополитик. Каждый Папа Римский это не просто человек, который знает святые писания, соприкасавшийся с апокрифами и владеющий богословием, но в первую очередь разбирающийся во внутренней и внешней политике дипломат. Нет. Не человек. Акула стихии, руководитель империи куда более обширной и влиятельной, чем руководитель любой другой гегемонии. США. Китай.

Папа римский это дипломат, это политик, это игрок, в большую игру разбирающийся во всех аспектах и нюансах. Ни один Папа Римский не занял бы свой пост, будучи блаженным святошей, наблюдающим за пчёлками, собирающими цветочный нектар в лучах весеннего Солнца, а как раз наоборот, пост занимают те, кто искусно играют в большую игру, как внутреннюю, так и внешнюю, поглощая соперников и создавая союзы.

Из этого у меня возникает вопрос. Почему такой игрок, как папа Римский, с 2022 года делает регулярно, системно, такие заявления, что Ватикану приходится постоянно пояснять, что он имел ввиду и что его неправильно поняли. Как, человек, который не может логично формулировать свои мысли, стал Папой Римским? Это невероятно. Или…

Или, Папа Римский находится на глубоком подсосе у российского режима, что, с учётом истории Ватикана, не может быть чем-то необычным, или у папы глубокая деменция и ему давно пора на покой.

И не нужно утруждать себя объяснениями нам, что мы чего-то не так поняли. Миллионы, одного словоблуда, не так понять не могут. А вот исторический контекст неоднократно демонстрировал, что когда в Европе начинала проливаться большая кровь, Святой престол занимал сторону именно того, кто эту кровь проливал…

Правда, Ватикан потом опять начинал пояснять, что папу не так поняли…

Надо же, какая неописуемо-подряжаемая правопреемственность.

Кстати, Папа Франциск, во время уже полыхающей войны в Украине, посетил тюремный комплекс в приморском городе Чивитавеккья, где омыл и целовал ноги заключённым. Этим жестом он повторил деяние Иисуса во время Тайной вечери.

Удивительно, но готовый омывать и целовать ноги зэкам, Папа Римский продолжает отказываться посетить Украину, где бы мог повторить этот жест, омыть и поцеловать ноги украинским защитникам и защитницам, благодаря которым, его апостольский зад усидает в тепле и уюте.

Не нужно разъяснять слова понтифика, не нужно оправдывать. С ним всё давно понятно и не ожидайте от него ничего хорошего.