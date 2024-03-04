До чеської ініціативи з купівлі снарядів для ЗСУ приєдналася ще одна країна НАТО: подробиці

У Литві підкреслили, що захищаючись від Росії, Україна боронить всю Європу

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила про те, що її країна долучається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України. Про це вона сказала після телефонної розмови з головою чеського уряду Петром Фіалою.

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті уряду Литовської Республіки. Шимоніте зазначила, що підтримка Литви залишається непохитною.

"Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Литва й надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи", — підкреслила прем'єрка.

Також, під час телефонної розмови очільники урядів обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення оборонних інвестицій в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини.

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив про те, що чеський уряд знайшов 800 тисяч боєприпасів поза Європейським Союзом, які можна було б закупити для України. Кілька країн вже пристали на пропозицію чеського президента. Зокрема, частину коштів виділила Бельгія. Також до ініціативи приєдналася Німеччина. Таким чином, вже протягом кількох тижнів в Україну надійде велика кількість боєприпасів.