Демобілізація строковиків в Україні розпочнеться зовсім скоро: нардеп назвав терміни

Гончаренко розповів деталі щодо демобілізації

Незабаром в Україні почнеться демобілізація строковиків. Згідно з затвердженими графіками в Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту це станеться 2 квітня і завершиться 31 травня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, в різних частинах демобілізація строковиків відбудеться в один з днів в цьому проміжку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав Указ №149/2024 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби".

Так, постановлено звільнити у квітні — травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад установлені строки.

Варто зазначити, що на початку березня член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявив, що орієнтиром у питанні демобілізації українських військових є термін 36 місяців служби. Його мали б розглянути під час закритого засідання Комітету.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді остаточно вирішили питання щодо мобілізації аспірантів. Вони отримають відстрочку.