Демобілізація строковиків: у Генштабі розповіли, скільки військовослужбовців звільнять у запас

Охочі залишитися в армії зможуть підписати контракт зі Збройними силами України

В Україні з квітня 2024 року розпочнеться звільнення у запас військовослужбовців строкової військової служби. Йдеться про тих, які не змогли вчасно звільнитися через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Близько 7 тисяч українських військових строкової служби звільнять у запас. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інформація з’явилася на офіційному Telegram каналі.

У відомстві заявили, що протягом квітня-травня, згідно з указом президента України №149, у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших військових формуваннях здійснюється звільнення до запасу військовослужбовців строкової військової служби.

"Загалом у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що стоковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Демобілізація могла відбутися лише за деякиха підстав.

Наприкінці лютого 2024 року Верховна рада України ухвалила закон про демобілізацію військових строкової служби. Президент Володимир Зеленський його підписав.

Згодом глава держави своїм указом встановив терміни демобілізації строковиків. Їх звільнять у запас у квітні-травні цього року. Охочі залишитися в армії зможуть підписати контракт із Збройними силами України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовим під час військового стану, який, серед іншого, передбачає нововведення для бійців строкової служби.