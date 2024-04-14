"Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети": Зеленський засудив напад Ірану на Ізраїль та згадав про допомогу США

Лише відчутна допомога здатна зупинити терор

Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Таку ж тактику масованих повітряних ударів по Україні застосовує Росія.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, в Україні дуже добре знають весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і свої ракети.

"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу", — підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. На його думку, цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу.

"Світ не може чекати, поки тривають дискусії. Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", — підкреслив президент.

Нагадаємо, Іран 13 квітня пізно ввечері офіційно оголосив про атаку Ізраїля у відповідь на те, що 1 квітня іранські генерали з КВІР загинули у сирійському Дамаску після ізраїльського ракетного удару. Першим відбувся запуск дронів з території Ірану, потім почалися потужні ракетні удари з території Південного Лівану по Ізраїлю. Окрім цього, запускалися дрони з Іраку, Ємену, а також – крилаті та балістичні ракети з Ірану.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть попри те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння в ізраїльських союзників.