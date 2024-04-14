Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів, чи завдаватиме Ізраїль удару у відповідь по Ірану

Іранська атака на Ізраїль у ніч проти 14 квітня стала, мабуть, найбільш очікуваною подією за останні десять днів. Ну, принаймні для тих, хто спостерігає за подіями на Близькому Сході. Було зрозуміло, що після завершення Рамадану (а цього року він закінчився 9 квітня) розпочнеться ескалація.

Тим більше після того, як Ізраїль на початку квітня вдарив по будівлі іранського консульства в Дамаску (Сирія). Іран не міг спустити це на гальмах.

Швидше за все, у Тегерані розраховують, що сценарій буде приблизно такий самий, як після вбивства Сулеймані (Касем Сулеймані, який командував елітним спецпідрозділом "Аль-Кудс" у складі Корпусу вартових Ісламської революції, був убитий в Іраку внаслідок високоточного авіаудару США чотири роки тому).

Удар у відповідь – і крапка.

Чи готовий Ізраїль йти за таким сценарієм? Не впевнений. Думаю, у Тель-Авіві зараз відчують певний драйв, розв’язані руки – і можливість завдати таких ударів Ірану, які серйозно підірвуть його обороноздатність. І надовго вб’ють в іранців бажання прямо стикатися з ізраїльтянами.

Якщо ж відповіді не буде, Тегеран опиниться в плюсі. Не впевнений, що Тель-Авів готовий дати цьому такий шанс.

Причому бити, на мою думку, будуть як на території Ірану, так і на території його сателітів.

У ракурсі російсько-української війни це може підштовхнути США до прискорення голосування пакета про зовнішню допомогу, де "зашиті" підтримка України, Ізраїлю, Тайваню. Навряд чи Білий дім пропустить якийсь новий законопроєкт, де буде лише допомога Ізраїлю. Він вимагатиме голосувати спільний пакет, який два місяці тому ухвалив Сенат і застряг у Палаті представників.