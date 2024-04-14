Ізраїль за 5 годин відбив сотні дронів та ракет Ірану: найяскравіші відео, як це було

По Ізраілю було випущено близько 110 ракет

У ніч на 13 квітня Іран та його "проксі" масово атакували Ізраїль дронами та ракетами. Єврейська держава стверджує, що збило 99 відсотків із них.

Те, як саме це відбувалося, зафільмовано на десятках відео в мережі. "Телеграф" зібрав найкращі з них.

Нагадаємо, що загалом безпрецедентна атака тривала близько 5 години. За цей час по Ізраілю було випущено близько 110 ракет і 185 БПЛА.

При цьому в ЦАХАЛ визнали, що декілька ракет впали на території однієї з військових баз, але нібито завдали лише "невеликих пошкоджень". Постраждала 31 особа.

Ізраїль після атаки Ірану планує "серйозну відповідь" на цей напад, оскільки запуск ракет та безпілотників безпосередньо з території Ірану є безпрецедентним. Навіть незважаючи на те, що офіційно наслідки ударів, визнані ізраїльським урядом, невеликі, Тель-Авів хоче помсти – що не викликає розуміння ізраїльських союзників.

Як раніше ми писали, 1 квітня, по будівлі консульства Ірану в Дамаску було завдано авіаудару. Внаслідок удару загинули кілька співробітників посольства, а також бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані, а також два його помічники. Після цього західні розвідки повідомили, що Іран готує удар у відповідь, який може включати застосування сотень ракет і безпілотників.