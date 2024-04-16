Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Неврозов пояснив, як могла б виглядати війна Росії проти НАТО

Остаточно лопнула козирна бульбашка російської пропаганди. Скабеєви довго переконували росію у тому, що "війна йде не з Україною, а з усім НАТО"; у тому, що окопні орки путіна борються з 31 країною світу.

Ця байка довго працювала збудником, якщо не мас, то самих пропагандистів. Бідолаги доводили себе до базедової хвороби та виділяли літри піни.

Усі повірили в "битву з усім НАТО" і були в захваті. Токсикоз державної величі суттєво загострився.

А самі окопні орки роздмухувалися від важливості. Ганьба російського фронту і безсилля армії самі собою списалися на "грандіозність і всесилля" ворога.

І тут трапилася "ніч хоттабичів". Ніч доступно пояснила, як виглядає "битва з НАТО". Причому навіть не з усім Альянсом, а з його малою частиною.

І стало ясно, що "грандіозну армію" РФ уже два роки возить мордою по столу одна лише Україна.

Практично без будь-якої допомоги та реальної підтримки.

Так, її заколисують словесно і підкидають "залізо" різного ступеня б/вшності. Але хребет путінської орди вона надломила сама.

І сама порвала орків під Києвом та заштовхала до "лінії суровікіна".

А ось реальна і чесна, справжня допомога НАТО завершила б цю війну за кілька годин.

Джерело: пост Невзорова в Telegram