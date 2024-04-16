Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов объяснил, как могла бы выглядеть война России против НАТО

Окончательно лопнул козырной пузырь русской пропаганды. Скабеевы долго убеждали россию в том, что "война идет не с Украиной, а со всем НАТО"; в том что окопные орки путина сражаются с 31 страной мира.

Эта байка долго работала возбудителем, если не масс, то самих пропагандистов. Бедолаги доводили себя до базедовой болезни и выделяли литры пены.

Все уверовали в "битву с самим НАТО" и были в упоении. Токсикоз державного величия существенно обострился.

А сами окопные орки раздувались от важности. Позоры русского фронта и бессилие армии сами собой списались на "грандиозность и всесилие" врага.

И тут случилась "ночь хоттабычей". Ночь доступно объяснила как выглядит "битва с НАТО". Причем, даже не со всем Альянсом, а с его малой частью.

И стало ясно, что "грандиозную армию" РФ уже два года возит мордой по столу одна лишь Украина.

Практически без всякой помощи и реальной поддержки.

Да, её баюкают словесно и подкидывают "железо" разной степени б/ушности. Но хребет путинской орде она надломила сама.

И сама порвала орков под Киевом и затолкала до "линии суровикина".

А вот реальная и честная, истинная помощь НАТО — завершила бы эту войну за пару часов.

Источник: пост Невзорова в Telegram