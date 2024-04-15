Кемерон пояснив, чому Британія не може збивати дрони над Україною, як над Ізраїлем: українці відреагували

Королівські ВПС допомогли Ізраїлю відбити атаку Ірану

Військово-повітряні сили Великої Британії не можуть збивати безпілотники над Україною, як вони це робили під час атаки Ірану на Ізраїль. Оскільки введення сил НАТО в прямий конфлікт із російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, відповідаючи на питання кореспондента LBC. За його словами, що його країна зробила "більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям".

"Я думаю, що складність із тим, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації з погляду ширшої європейської війни, я думаю, чого вам потрібно уникати, так це того, щоб війська НАТО не вступали в бойові дії з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації", — підкреслив Кемерон.

За його словами, найкраще, що може зробити Велика Британія та інші країни, це продовжувати надавати фінансову підтримку Києву. Також він значив, що Україні потрібне озброєння.

"Робіть усе можливе, щоб підтримати Україну, у плані грошей, у плані дипломатії та, що дуже важливо, у плані зброї. Дати їм зброю, щоб захистити себе, навчити їхні війська, це абсолютно правильно", — зазначив Кемерон.

За його словами, використання реактивних літаків "не обов'язково найкращий спосіб збивати ракети та безпілотники, системи ППО більш ефективні". Кемерон зазначив, що в України є більша потреба в доступі до систем ППО, зокрема системи Patriot.

Варто зазначити, що співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов прокоментував цю заяву Кемерона. На його думку, британці просто бояться Росію.

"Ми зробили все, щоб послабити цей страх. І ми його справді послабили. Вони вже знають, що Росія не непереможна, але ще не впевнені, що лізти в бійку того варте.

Вони очікувано чемберленять. А нам своє робить", — написав він у Facebook.

Користувачів соціальних мереж обурили така заява міністра закордонних справ Великої Британії. Багато хто очікував від цієї країни більш рішучої відповіді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль ракетами та дронами. Іран застосував під час нападу 185 ударних безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет "земля-земля", у тому числі балістичні ракети. Частину БПЛА збили американські та британські винищувачі.