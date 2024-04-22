Екснардеп Борислав Береза згадав, як раніше Україну називали частиною Росії

Років п’ятнадцять тому, волею долі, потрапили ми з родиною та друзями до славного міста Парижа. І, як будь-яка людина, яка вперше потрапляє до цікавого міста, я почав складати список місць, які я хочу відвідати. Під першим номером у списку моїх бажань стояла Ейфелева вежа. Це й не дивно. Все ж таки символ Парижа. І ми вирушили до лідера списку моїх бажань. Дорогою, від готелю до вежі, пройшли через п’ять інших пунктів списку. Коли досягли кінцевої точки, то були сповнені емоцій.

Підійшовши до вежі ми зазнали шоку та подиву від розмірів. Від розмірів черги, яку треба було вистояти, до витягу на вежу. Вирішили стояти у черзі, адже іншого варіанта піднятися ми не бачили.

Поки черга гігантською змією рухалася у бік ліфта, ми обговорювали побачене у процесі пішої екскурсії. В результаті обговорення та руху "зачепилися" язиками з англомовною компанією, яка так само вперше потрапила до Парижа. І в результаті стався діалог між мною та хлопцем із тієї компанії:

- А ви звідки?

- Ми з України!

- А це де?

- Нуууу, між Росією, Польщею та Угорщиною.

– А чим ви відомі?

– Київ, Чорнобиль, Андрій Шевченко, Кличко.

- Ааааа! Ви росіяни?

– Ні, ми українці. Ми з України. Це окрема та зовсім інша країна.

- Ок. Ви з колишнього СРСР?

- Так. Але Україна – це не Росія. Ми поряд, але ми інша держава.

- Яка різниця? У вас схожа мова, ви слов’яни. Ви з Росії!

- Ок. А ви звідки?

- Ми з Чикаго. Це у США. Дуже велике місто.

- Я знаю. Чикаго, Аль Капоне…

- Так! Так!

- Колонія Британської Імперії.

- Ні ти помиляєшся. Ми не колонія. Ми абсолютно незалежна держава. Найбільше і найсильніше у світі!

- Яка різниця? У вас схожа мова, ви як англійці. Ви є англійська колонія.

Він помовчав кілька секунд і сказав?

- ОК я зрозумів. Україна – це окрема країна. Не Росія. Ок.

Ми ще деякий час побалакали, а потім таки потрапили на Ейфелеву вежу, де наші дороги і розійшлися.

Чого я це згадав? Та до того, що тепер нам не доведеться НІКОЛИ і НІКОМУ доводити та розповідати, що ми не Росія. Це вже зрозумів увесь світ. І навіть ті, хто не зможе показати на карті, де знаходиться Україна, вже знають, що така держава є! І жодні потуги та амбіції кремлівських реваншистів не повернуть нас у те стійло, з якого ми вирвалися 33 роки тому. Нехай у нас попереду не прості та нелегкі часи, але ми знаємо точно одне! Ми Українці і ми збудуємо свою державу. Сильне та єдине. І повернемо всі ті території, які відібрав у нас східний сусід. Потрібен лише час. Чому я так у цьому певен? Та тому, що на нашому боці правда. Та тому, що з нами Б-г. Та тому, що ми Народ, а не стадо! Головне, щоб нам не заважали, а ми не втрачали віри у те, що робимо.

І ми всього досягнемо!

Джерело: пост Берези у Telegram