Експерт ГО "Бюро аналізу політики" спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому Україні важливо вистояти цього літа

Палата представників Конгресу США нарешті розпочала рух щодо виділення зовнішньої допомоги, включаючи підтримку України. Сподіватимемося, все пройде гладко, тим більше що на нові республіканські ініціативи начебто позитивно відреагували й демократи.

Після того як у США ухвалять рішення про виділення допомоги Україні (там, нагадаю, понад 60 млрд доларів, а прохід від парламенту до підпису президента може забрати дуже короткий час), ми протягом року можемо почуватися відносно спокійно. До ухвалення нового бюджету в Штатах, куди традиційно вписується питання зовнішньої підтримки. З огляду на те, що цього року цей процес збігається з виборами (осінь), справа буде непроста.

До того ж інавгурація нового президента відбудеться лише в січні, попри те, що самі вибори відбудуться в листопаді. Тож як мінімум до початку наступного року Путін атакуватиме Україну. Сподіваючись захопити якнайбільше, поки США зайняті внутрішньополітичною боротьбою, формуванням нового уряду тощо. І поки Європа не запустила свій ВПК на повну потужність.

Немає сумнівів, що влітку росіяни вдадуться до чергового масованого наступу. Про це говорять багато аналітиків, зокрема військові. Ми зараз у шаленому темпі зводимо укріплення, намагаємося налагодити процес мобілізації, постійно смикаємо партнерів з приводу збільшення постачання озброєнь та боєприпасів. Отже, є надія, що особливо успішним ворожий наступ не буде. Захоплять три хутори ціною втрати десятків тисяч людей – та й втруться. Нам важливо не допустити серйозних проривів. Перетерпіти літо.

Ну а якщо американські та європейські партнери не буксуватимуть з допомогою Україні, а набиратимуть обертів, то наступати зможемо вже ми. І диктувати свої умови миру не просто тому, що вони базуються на міжнародному праві, справедливості (плювали на це росіяни з високої дзвіниці), а тому, що ми опинилися в сильнішій позиції (а це в Кремлі розуміють).

Наразі Путін готовий домовлятися за принципом плюс-мінус "де лінія фронту, там і новий кордон". Але коли ми вийдемо, як мінімум, на адмінкордон з Кримом, у Кремлі заспівають інакше. Бо вже Україна диктуватиме умови переговорів. Причому не про мир, а про перемир’я, тимчасове припинення війни. Миру з російською недоімперією не буде, доки вона не розвалиться.