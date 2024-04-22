Экс-нардеп Борислав Береза вспомнил, как раньше Украину называли частью России

Лет пятнадцать назад, волею судьбы, попали мы с семьей и друзьями в славный город Париж. И, как любой человек, который впервые попадает в интересный город, я начал составлять список мест, которые я хочу посетить. Под первым номером, в списке моих желаний, стояла Эйфелева башня. Это и не удивительно. Все же символ Парижа. И мы отправились к фавориту списка моих желаний. По дороге, от гостиницы к башне, прошли через пяток других пунктов списка. Когда достигли конечной точки, то были переполнены эмоциями.

Подойдя к башне мы испытали шок и удивление от размеров. От размеров очереди, которую надо было выстоять, к подъемнику на башню. Решили стоять в очереди, ведь иного варианта подняться мы не видели.

Пока очередь гигантской змеей двигалась в сторону лифта, мы обсуждали увиденное в процессе пешей экскурсии. В результате обсуждения и движения "зацепились" языками с англоязычной компанией, которая так же впервые попала в Париж. И в результате произошел диалог между мной и парнем из той компании:

- А вы откуда?

- Мы из Украины!

- А это где?

- Нуууу, между Россией, Польшей и Венгрией.

- А чем вы известны?

- Киев, Чернобыль, Андрей Шевченко, Кличко.

- Ааааа! Вы русские?

- Нет, мы украинцы. Мы из Украины. Это отдельная и совершенно иная страна.

- Ок. Вы из бывшего СССР?

- Да. Но Украина — это не Россия. Мы рядом, но мы другое государство.

- Какая разница? У вас же похож язык, вы славяне. Вы из России!

- Ок. А вы откуда?

- Мы из Чикаго. Это в США. Очень большой город.

- Я знаю. Чикаго, Аль Капоне…

- Да! Да!

- Колония Британской Империи.

- Нет, ты ошибаешься. Мы не колония. Мы совершенно независимое государство. Самое большое и сильное в мире!

- Какая разница? У вас же похож язык, вы как англичане. Вы английская колония.

Он помолчал несколько секунд и сказал?

- Ок, я понял. Украина — это отдельная страна. Не Россия. Ок.

Мы, еще некоторое время, поболтали, а потом таки попали на Эйфелеву башню, где наши дороги и разошлись.

К чему я это вспомнил? Да к тому, что теперь нам не придется НИКОГДА и НИКОМУ доказывать и рассказывать, что мы не Россия. Это уже понял весь мир. И даже те, кто не смогут показать на карте, где находится Украина, уже знают, что такое государство есть! И никакие потуги и амбиции кремлевских реваншистов не вернут нас в то стойло, из которого мы вырвались 33 года назад. Пусть у нас впереди не простые и нелегкие времена, но мы знаем точно одно! Мы Украинцы и мы построим свое государство. Сильное и единое. И вернем все те территории, которые отхапал у нас восточный сосед. Нужно лишь время. Почему я так в этом уверен? Да потому, что на нашей стороне правда. Да потому, что с нами Б-г. Да потому, что мы Народ, а не стадо! Главное, чтобы нам не мешали, а мы не теряли веры в то, что делаем.

И мы всего добьёмся!

Источник: пост Березы в Telegram