Нам не придется никогда и никому доказывать и рассказывать, что мы не Россия - Борислав Береза
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Экс-нардеп Борислав Береза вспомнил, как раньше Украину называли частью России
Лет пятнадцать назад, волею судьбы, попали мы с семьей и друзьями в славный город Париж. И, как любой человек, который впервые попадает в интересный город, я начал составлять список мест, которые я хочу посетить. Под первым номером, в списке моих желаний, стояла Эйфелева башня. Это и не удивительно. Все же символ Парижа. И мы отправились к фавориту списка моих желаний. По дороге, от гостиницы к башне, прошли через пяток других пунктов списка. Когда достигли конечной точки, то были переполнены эмоциями.
Подойдя к башне мы испытали шок и удивление от размеров. От размеров очереди, которую надо было выстоять, к подъемнику на башню. Решили стоять в очереди, ведь иного варианта подняться мы не видели.
Пока очередь гигантской змеей двигалась в сторону лифта, мы обсуждали увиденное в процессе пешей экскурсии. В результате обсуждения и движения "зацепились" языками с англоязычной компанией, которая так же впервые попала в Париж. И в результате произошел диалог между мной и парнем из той компании:
- А вы откуда?
- Мы из Украины!
- А это где?
- Нуууу, между Россией, Польшей и Венгрией.
- А чем вы известны?
- Киев, Чернобыль, Андрей Шевченко, Кличко.
- Ааааа! Вы русские?
- Нет, мы украинцы. Мы из Украины. Это отдельная и совершенно иная страна.
- Ок. Вы из бывшего СССР?
- Да. Но Украина — это не Россия. Мы рядом, но мы другое государство.
- Какая разница? У вас же похож язык, вы славяне. Вы из России!
- Ок. А вы откуда?
- Мы из Чикаго. Это в США. Очень большой город.
- Я знаю. Чикаго, Аль Капоне…
- Да! Да!
- Колония Британской Империи.
- Нет, ты ошибаешься. Мы не колония. Мы совершенно независимое государство. Самое большое и сильное в мире!
- Какая разница? У вас же похож язык, вы как англичане. Вы английская колония.
Он помолчал несколько секунд и сказал?
- Ок, я понял. Украина — это отдельная страна. Не Россия. Ок.
Мы, еще некоторое время, поболтали, а потом таки попали на Эйфелеву башню, где наши дороги и разошлись.
К чему я это вспомнил? Да к тому, что теперь нам не придется НИКОГДА и НИКОМУ доказывать и рассказывать, что мы не Россия. Это уже понял весь мир. И даже те, кто не смогут показать на карте, где находится Украина, уже знают, что такое государство есть! И никакие потуги и амбиции кремлевских реваншистов не вернут нас в то стойло, из которого мы вырвались 33 года назад. Пусть у нас впереди не простые и нелегкие времена, но мы знаем точно одно! Мы Украинцы и мы построим свое государство. Сильное и единое. И вернем все те территории, которые отхапал у нас восточный сосед. Нужно лишь время. Почему я так в этом уверен? Да потому, что на нашей стороне правда. Да потому, что с нами Б-г. Да потому, что мы Народ, а не стадо! Главное, чтобы нам не мешали, а мы не теряли веры в то, что делаем.
И мы всего добьёмся!
Источник: пост Березы в Telegram
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