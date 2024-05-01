Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів про новини у справі Ігоря Коломойського

Нагадаю, вся "справа Коломойського" ґрунтована на свідченнях 4-х осіб з технічного персоналу (касири й інкасатори), менеджмент і аудитори ніяких проблем не виявляли протягом всіх перевірок протягом 10-х років.

Навесні, як Коломойський вже з півроку сидів в СІЗО, БЕБ завело на цих (своїх!) свідків кримінальні справи – бо якщо свідчать, значить, виступали подільниками. А далі якраз "хитра" схема: у вторинних, "неважливих" справах в рішеннях суду прописуються як "доведені" обставини, які нереально довести в рамках резонансної справи безпосередньо Коломойського. А далі "свідків" звільняють від кримінальної відповідальності "через закінчення строків давності", бо задача з формалізації потрібних тверджень виконана (двох Київський Печерський суд вже звільнив в такий спосіб, третій суд в Дніпрі в понеділок відхилив позов).

Якщо спростити схему обвинувачення: отут, за належного контролю, ми не можемо довести жодного факту і правдивості свідчення. Але ми десь там запишемо це в рішеннях суду щодо третіх осіб як доведені обставини. А тоді і тут це муситимуть прийняти як вже доведене, нам більше не доведеться морочитись.

Щоправда, з третім свідком, касиркою, в обвинувачів вже виходить казка в стилі Хармса: касирка, як ви самі можете почути у відео з суду, "допускає нереальність і малоймовірність" належних дій клієнта, тому клієнт став обвинуваченим.

Ще раз: касирці "раптом", через 10 років після подій, здалось, що взимку 2013-го внести великі гроші в банк – це була фантастика. Значить, не вносив. Ну, міг не вносити, бо це ж фантастично. Значить, вкрав. Отже, крадій, бо касирці сума здається надто великою.

Ви взагалі можете собі уявити отаку основу для офіційного судового обвинувачення – "персонал перебирав спогади і ностальгував за молодістю і в якийсь момент йому здалось, що клієнт тоді надто добре жив, надто великими сумами оперував колись"?.. Це вічний, безперервний фейспалм на весь писок…

Це, як хто забув, тема про майже 6 мільярдів гривень готівки взятих з рахунку його приватного "Привату" Коломойським і повернутим на рахунок його ж приватного "Привату" Коломойським. Офіційно в жовтні 2023-го (через 10 років після того, як комусь щось здалось) це записано нібито зі слів касирки так: "я допускаю нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок". А потім ця касирка неодноразово на інших допитах щодо цього свого свідчення в різних формулюваннях заявляла, що от конкретно такого не казала, це інтерпретація слідчого, "це не мої слова, так записав слідчий".

Так, це виглядає абсурдно. Мабуть, тому і в заздрісної касирки зі слабкою уявою нема адвоката – в Дніпрі її захищав прокурор з ОГПУ. Тому і суд цей прокурор ака адвокат просив провести засідання в закритому режимі, без преси. Ну, але хоч суддя в Дніпрі на таке не повівся.

В судах продовжують епопею "заздрісна касирка і інкасатори з болісними спогадами про чиєсь багатство 10 років тому". Продовжують ігнорувати свідчення всього менеджменту банку, всіх комісій, всіх аудиторських груп, в тому числі міжнародних. І, ймовірно, прокуратура спробує пропхати як "вже доведені" формулювання обставин з судових рішень щодо свідків-обвинувачених. А раптом вдасться отак спростити формулу. І суд не вимагатиме повноцінного доведення.

Цікаво, коли цей іспанський сором вже закінчиться? Бо кожне засідання у справі Коломойського хіба додає сорому за все і всіх – за БЕБ, за прокуратуру, за суддів, за "свідків"… Хоча потім же буде епілог: міжнародний суд, який з навічно приклеєними десь до маківки від шоку бровами розбиратиме оцей от весь "кримінал за навіяними спогадами касирки й інкасаторів"…

Джерело: пост Голобуцького у Facebook