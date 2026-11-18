Місія із Кримським мостом у GTA 6 та не тільки: українці клепають меми про вихід легендарної гри (фото)
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У добірці знайшлося місце й тим, хто досі не має приставки
Очікування, яке стало одним із найдовших в історії ігрової індустрії, добігає кінця. Уже 19 листопада 2026 року відбудеться реліз Grand Theft Auto VI — нової частини культової серії від Rockstar Games.
Поки геймери готуються повернутися до Вайс-Сіті, українці вже встигли відреагувати на подію традиційним гумором. "Телеграф" зібрав добірку мемів, у яких знайшлося місце і Кримському мосту, і відключенням світла, і звичним українським реаліям.
Остання основна частина серії — GTA V — вийшла ще 17 вересня 2013 року. За понад 13 років очікування гравці встигли добряче змінитися, подорослішати й пережити чимало подій.
Кримський міст у мемах перетворили на ціль вигаданої ігрової місії. В одному зображенні до нього прямує катер із завданням знищити споруду, а в іншому над пошкодженим мостом з’явилася впізнавана рожева позначка з гри.
"Пацани, хто отримав ранній доступ до GTA 6, не спойлеріть. Я ще до мосту не дійшов", – написав користувач bohdan.ihnatov.
Не обійшлося і без жартів про відключення світла.
Також українці жартують, що після релізу гри чоловіків буде практично неможливо побачити поза віртуальним світом.
Головними героями GTA 6 стали Джейсон і Люсія — пара, яка разом потрапляє у кримінальні пригоди. Українці вже встигли створити й власну пародію на персонажів гри, примірявши їхні образи на блогерську парочку з так званої "ДНР" — Булочку та Васильєва.
Як повідомляв "Телеграф", Роберта Паттінсона затвердили на роль Джеймса Бонда, і він знову став мемом.