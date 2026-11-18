У добірці знайшлося місце й тим, хто досі не має приставки

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Очікування, яке стало одним із найдовших в історії ігрової індустрії, добігає кінця. Уже 19 листопада 2026 року відбудеться реліз Grand Theft Auto VI — нової частини культової серії від Rockstar Games.

Поки геймери готуються повернутися до Вайс-Сіті, українці вже встигли відреагувати на подію традиційним гумором. "Телеграф" зібрав добірку мемів, у яких знайшлося місце і Кримському мосту, і відключенням світла, і звичним українським реаліям.

Остання основна частина серії — GTA V — вийшла ще 17 вересня 2013 року. За понад 13 років очікування гравці встигли добряче змінитися, подорослішати й пережити чимало подій.

Тривале очікування продовження обіграли через зміни зачіски Джерело: https://t.me/bromeeems

Кримський міст у мемах перетворили на ціль вигаданої ігрової місії. В одному зображенні до нього прямує катер із завданням знищити споруду, а в іншому над пошкодженим мостом з’явилася впізнавана рожева позначка з гри.

Знищення Кримського мосту уявили завданням у GTA 6 Джерело: Українська Кривда

"Пацани, хто отримав ранній доступ до GTA 6, не спойлеріть. Я ще до мосту не дійшов", – написав користувач bohdan.ihnatov.

Автор жарту попросив не розкривати сюжет вигаданої місії з мостом

Не обійшлося і без жартів про відключення світла.

Відключення світла вписали у сценарій довгоочікуваного ігрового вечора

Серед мемів є й реакція тих, кому немає на чому грати

Також українці жартують, що після релізу гри чоловіків буде практично неможливо побачити поза віртуальним світом.

Захоплення чоловіків грою стало окремою темою для жартів

Головними героями GTA 6 стали Джейсон і Люсія — пара, яка разом потрапляє у кримінальні пригоди. Українці вже встигли створити й власну пародію на персонажів гри, примірявши їхні образи на блогерську парочку з так званої "ДНР" — Булочку та Васильєва.

Пара героїв GTA отримала українське мемне перевтілення

Як повідомляв "Телеграф", Роберта Паттінсона затвердили на роль Джеймса Бонда, і він знову став мемом.