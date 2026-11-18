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Оприлюднені записи розмов оточення керівника САП Олександра Клименка спричинили серйозний скандал. На плівках обговорюються хабарі за судові рішення та корупційні домовленості, а керівниця адвокатського бюро, в якому працює дружина Клименка, прямо посилається на консультацію безпосередньо з очільником САП, – написав у своєму Фейсбук політичний експерт Артур Білоус.

- І от мені цікаво, а чого притихла вся наша суперпринципова антикорупційна тусовка? Де борці з корупцією? Де гучні заяви, вимоги відставок і публічне обурення? Хотілося б почути від них таку саму жорстку оцінку, яку вони зазвичай дають іншим посадовцям.

Чому, коли найменша підозра виникає щодо когось із представників влади, ці люди готові вимагати негайного звільнення, не чекаючи жодних вироків? А от коли серйозні запитання виникають до керівника САП та його найближчого оточення, вся ця безкомпромісність кудись зникає. Чи "ето друґоє?".

Що за подвійні стандарти та вибіркова боротьба з корупцією? Для чужих — публічне цькування і презумпція винуватості, а для своїх — мовчазна солідарність?

Якщо антикорупціонери готові вимагати відповідальності від усіх, крім власного оточення, то виникає закономірне запитання: вони справді борються з корупцією чи просто прикривають своїх? – ставить питання А.Білоус.