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Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив, що антикорупційні органи та пов'язані з ними медіа здійснюють внутрішній тиск на президента Володимира Зеленського через гучні розслідування, які не мають належного процесуального продовження.

Про це він заявив 18 листопада під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Цей внутрішній тиск здійснюється антикорупційними органами та всім інформаційним пулом Фіали. Робляться якісь незрозумілі реалізації. Добре зрежисовані, дороговартісні, але в яких немає продовження",- заявив Дука.

За його словами, після гучних антикорупційних викриттів у медіа з'являються повідомлення про нібито причетність наближених до влади осіб до корупції, однак конкретних підозр та процесуальних рішень суспільство часто не бачить.

"Де ці близькі особи? Де їм підозри? Де процесуальні рішення? Чи це просто торги? Чи це важіль впливу на президента? Я вважаю, що це важіль впливу на президента", — наголосив генерал.

Таким чином, генерал поставив під сумнів результативність окремих антикорупційних розслідувань і висловив припущення, що інформаційні кампанії навколо них можуть використовуватися як інструмент політичного тиску.