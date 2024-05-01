Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о новостях по делу Игоря Коломойского

Напомню, все "дело Коломойского" основано на показаниях 4-х человек из технического персонала (кассиры и инкассаторы), менеджмент и аудиторы никаких проблем не проявляли на протяжении всех проверок в течение 10-х годов.

Весной, когда Коломойский уже с пол года сидел в СИЗО, БЭБ завело на этих (своих!) свидетелей уголовные дела – если свидетельствуют, значит, выступали подельниками. А дальше как раз "хитрая" схема: во вторичных, "неважных" делах в решениях суда прописываются как "доказанные" обстоятельства, которые невозможно доказать в рамках резонансного дела непосредственно Коломойского. А дальше "свидетелей" освобождают от уголовной ответственности "по истечении сроков давности", потому что задача по формализации нужных утверждений выполнена (двух Киевский Печерский суд уже освободил таким образом, третий суд в Днепре в понедельник отклонил иск).

Если упростить схему обвинения: здесь, при надлежащем контроле, мы не можем доказать ни одного факта и правдивости свидетельства. Но мы где-то там запишем это в решениях суда по третьим лицам как доказанные обстоятельства. А тогда и здесь это должны принять как уже доказанное, нам больше не придется возиться.

Правда, с третьим свидетелем, кассиршей, у обвинителей уже выходит сказка в стиле Хармса: кассирша, как вы сами можете услышать в видео из суда, "допускает нереальность и маловероятность" надлежащих действий клиента, поэтому клиент стал обвиняемым.

Еще раз: кассирше "вдруг", через 10 лет после событий, показалось, что зимой 2013-го внести большие деньги в банк – это была фантастика. Значит, не вносил. Ну, мог не вносить, потому что это фантастически. Значит, украл. Итак, вор, потому что кассирше сумма кажется слишком большой.

Вы вообще можете себе представить такую основу для официального судебного обвинения – "персонал перебирал воспоминания и ностальгировал по молодости и в какой-то момент ему показалось, что клиент тогда слишком хорошо жил, слишком большими суммами когда-то оперировал"?.. Это вечный, непрерывный фейспалм на всю морду…

Это, как кто забыл, тема о почти 6 миллиардах гривен наличных взятых со счета его частного Привата Коломойским и возвращенным на счет его же частного Привата Коломойским. Официально в октябре 2023-го (через 10 лет после того, как кому-то что-то показалось) это записано якобы со слов кассирши так: "я допускаю нереальность и маловероятность фактического внесения наличных на карточный счет". А потом эта кассирша неоднократно на других допросах по этому своему свидетельству в разных формулировках заявляла, что именно такого не говорила, это интерпретация следователя, "это не мои слова, так записал следователь".

Да, это выглядит абсурдно. Наверное, потому и у завистливой кассирши со слабым воображением нет адвоката – в Днепре ее защищал прокурор из ОГПУ. Потому и суд этот прокурор ака адвокат просил провести заседание в закрытом режиме, без прессы. Ну, хотя судья в Днепре на такое не повелся.

В судах продолжают эпопею "завистливая кассирша и инкассаторы с болезненными воспоминаниями о чьем-то богатстве 10 лет назад". Продолжают игнорировать показания всего менеджмента банка, всех комиссий, всех аудиторских групп, включая международные. И, вероятно, прокуратура попытается пропихнуть как "уже доказанные" формулировки обстоятельств по судебным решениям в отношении свидетелей-обвиняемых. А вдруг удастся так упростить формулу. И суд не потребует полноценного доказывания.

Интересно, когда этот испанский стыд уже кончится? Потому что каждое заседание по делу Коломойского разве прибавляет стыда за все и всех – за БЭБ, за прокуратуру, за судей, за "свидетелей"… Хотя потом же будет эпилог: международный суд, который с навечно приклеенными к макушке от шока бровями будет разбирать этот вот весь "криминал по навеянным воспоминаниям кассирши и инкассаторов"…

Источник: пост Голобуцкого в Facebook