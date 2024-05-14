Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, на чем стоит сосредоточить внимание для развития экономики во время войны

Мы понимаем, что без развития собственной экономики эта война для нас не имеет положительных перспектив?

Вчера я дал пост о контрактной стоимости одного "Хаймарса" — всего ничего, 10 млн$. Это где-то как две ракеты к "Петриоту", которые мы так сильно просим и ждем от партнеров, за их счет, конечно — сами не потянем.

Мы страна, полностью существующая на западные средства — для войны и для жизни.

Сохранение экономического потенциала. Восстановление экономического потенциала. Наращивание экономического потенциала. Это то, без чего невозможно дальше вести войну. Не выплатите один месяц денежные в войска – и все закончится.

У нас уже ОПК (оборонно-промышленный комплекс — ред.) в 3 раза может давать больше продукции, чем государство может покупать.

Бизнес – основа экономики. Мобилизация – люди. Люди – основа ведения войны.

Задача государства – найти справедливый и прозрачный механизм, где одновременно происходит и мобилизация, и сохраняется ключевой экономический потенциал страны (и это об ІТ сейчас, это касается всех: энергетиков, АПК, машиностроения, ОПК и других).

P.S. И откройте экспорт для ОПК, это даст столько средств и толчка для страны…

И раз мы сегодня дискутируем об экономике, то скажу еще, что пора поднимать налоги ФЛП и в целом наводить порядки на таможне, с лицензированием, акцизом и, например, теневым рынком топлива "из бочек" занимающего чуть ли не 20% рынка физ. лиц.

Напомним, что шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар объяснил, какими на Западе видят перспективы войны в Украине.