Директор Інституту світової політики та автор книги "Гібридна війна" спеціально для "Телеграфу" пояснив, як Росія намагається нав’язати Заходу свої правила гри

Схоже, що Росія зараз взяла курс на максимальне загострення відносин із Заходом. Країна-агресорка чітко розуміє, що є страх перед нею. І вона намагається це використати.

З цим пов’язані навчання з застосуванням моделювання використання нестратегічної ядерної зброї, тактичної ЯЗ, інші речі, включаючи геополітичну гру в "перегляд" кордонів у Балтійському морі, а тепер і на Нарві.

Все це говорить про те, що РФ, зокрема напередодні саміту миру та постачання Україні нових видів озброєнь, включно з авіацією, намагається підняти ставки, нав’язати свої правила гри, шантажувати Захід.

Наскільки їй це вдасться? Слід розуміти, що фактор страху застосування ядерної зброї у сучасному світі справді є.

Активно, ефективно підготуватися до протидії початку війни – досить важко. Але в будь-якому разі нам слід вести діалог з партнерами, максимально пояснюючи їм ті проблеми, які може нести Росія, якщо її не зупинити. Це, якщо хочете, наразі цивілізаційна місія України.

Ми на власному прикладі, транслюючи власний досвід (зокрема ударів по території РФ) повинні переконувати, що Росії протистояти не просто можна, а й потрібно.