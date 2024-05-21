Путін знову лякає: у Росії розпочалися навчання з відпрацювання застосування ядерної зброї

Інформуючи про навчання, в РФ знову заговорили про забезпечення "територіальної цілісності та суверенітету"

У вівторок, 21 травня 2024 року, міністерство оборони Російської Федерації повідомило про початок навчань у Південному військовому окрузі. Це виглядає як брязкання "ядеркою", а перший етап включає практичне відпрацювання підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про початок навчання міністерство оборони РФ повідомило в офіційному Telegram-каналі. Особовий склад опрацьовуватиме завдання отримання боєприпасів для ОТРК "Іскандер" та спорядження ними ракет-носіїв з відправленням до зазначеного району.

"У рамках даного етапу особовим складом ракетних з’єднань Південного військового округу відпрацьовуються навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв та потайного висування у призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків", ― йдеться у повідомленні.

Особовий склад Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ також відпрацьовуватиме спорядження бойовими частинами (у тому числі аеробалістичними ракетами "Кинджал") одиниці авіації. Як йдеться у повідомленні, це навчання спрямоване на "підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї". Нібито його проводять як відповідь на "загрози окремих західних офіційних осіб".

"Як раніше повідомляло Міноборони Росії, проведене вчення спрямоване на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації”, ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня Путін наказав провести ядерні навчання в Росії. Нібито це відповідь на західні провокації.

Його підручні продовжили розвивати тему. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков попередив США та Захід про "посилення заходів ядерного стримування" через їхню допомогу Україні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також висловився щодо навчань. Він заявив, що білоруські війська приєднуються до російських на другому етапі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому не варто боятися ядерних навчань у Росії. Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук звернув увагу на кілька важливих нюансів.