Директор Института мировой политики и автор книги "Гибридная война" специально для "Телеграфа" объяснил, как Россия пытается навязать Западу свои правила игры

Похоже, Россия сейчас взяла курс на максимальное обострение отношений с Западом. Страна-агрессор четко понимает, что есть страх перед ней. И она пытается это использовать.

С этим связаны учения с применением моделирования использования нестратегического ядерного оружия, тактического ЯО, прочие вещи, включая геополитическую игру в "пересмотр" границ в Балтийском море, а теперь и на Нарве.

Всё это говорит о том, что РФ, в том числе накануне саммита мира и поставок Украине новых видов вооружений, включая авиацию, пытается поднять ставки, навязать свои правила игры, шантажировать Запад.

Насколько ей это удастся? Следует понимать, что фактор страха применения ядерного оружия в современном мире, действительно, есть.

Активно, действенно подготовиться к противодействию начала войны – довольно тяжело. Но в любом случае нам следует вести диалог с партнерами, максимально поясняя им те проблемы, которые может нести Россия, если ее не остановить. Это, если хотите, сейчас цивилизационная миссия Украины.

Мы на собственном примере, транслируя собственный опыт (в том числе ударов по территории РФ) должны убеждать, что России противостоять не просто можно, но и нужно.