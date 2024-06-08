Військово-політичний оглядач розповів про застосування росіянами Shahed-131/136, fpv-дронів та ББ "Ланцет" за перший тиждень червня

За перший тиждень червня 2024 року російські окупанти застосували 171 дрон-камікадзе Shahed-131/136, з яких 158 було збито. Порівняно з попередніми місяцями, квітнем та травнем, інтенсивність застосування Shahed-131/136 першого тижня червня вкрай висока. За збереження такої інтенсивності нальотів, не виключається встановлення абсолютного рекорду.

Така масовість може бути пов’язана із двома факторами. Іран після масованого ракетного та дронового удару по Ізраїлю відновив колишні обсяги постачання до Росії. Другий, за квітень і травень, росія могла накопичити дрони-камікадзе в достатній кількості, щоб збільшити терор саме в червні – місяці, коли навантаження на пошкоджену енергосистему зростає в рази.

Застосування РІВ fpv-дронів

За перший тиждень червня РОВ застосували понад 1500 fpv-дронів. Середній показник застосування fpv-дронів на добу у РОВ становив 200-250 одиниць. Цей показник відповідає сформованому у травні, але все ж таки відзначається тенденція до поступального зростання, що свідчить про збільшення постачання даної продукції з інших країн, наприклад, Китаю. Цілком можливо, що за підсумками червня РОВ також встановлять рекорд у застосуванні fpv-дронів у зоні БД.

ББ "Ланцет".

Боприпас, що барражує, "Ланцет" протягом першого тижня червня не застосовувався з підвищеною інтенсивністю. У середньому, застосування на добу – 10, що є середньостатистичним показником більшості місяців.

У травні ББ "Ланцет" намагався вийти за межі цього показника, але, мабуть, це були спалахи активності, спричинені накопичувальним фактором, а не новими масштабними постачаннями.

Таким чином, очевидно, що в червні росія нарощуватиме удари із застосуванням Shahed-131/136 і fpv-дронів завдяки зростаючим постачанням даної продукції. Своєю чергою удари ББ "Ланцет" вже як рік не виходять за межі середнього показника, що говорить про певні проблеми Росії в питаннях виробництва саме цих виробів.