Місцева влада має подбати про резервне живлення насосних станцій

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Російські атаки на енергосистему України спричиняють тривалі відключення електроенергії, що своєю чергою зумовлює припинення водопостачання. В таких умовах українцям варто подбати про запаси як питної, так і технічної води.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира. Він радить мати домашній запас води щонайменше на три доби, а краще на тиждень.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Мільйони українців залишаться без води взимку? Де паніка перебільшена, а кому варто готуватися

Що допоможе скоротити перебої з водою

Експерт наголошує, що водоканали та місцева влада мають терміново забезпечити резервним живленням усі насосні станції. Для цього потрібні генератори, запаси дизельного пального та навчений персонал. За його словами, така система має працювати постійно, незалежно від того, є війна чи ні.

Артем Шира

Водночас президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький називає три основні умови скорочення часу без води: резервне живлення критичних об’єктів, альтернативні джерела водопостачання, а також запаси обладнання разом із ремонтними бригадами. Проте, за його словами, повністю уникнути перебоїв, поки тривають російські атаки, не вдасться.

Як розрахувати запас на три доби й тиждень

Питну й технічну воду рахують окремо, адже вони призначені для різних потреб. Технічна потрібна для змивання, миття та прання – саме на ці побутові потреби припадає більша частина запасу.

Родині з трьох людей на три доби потрібно приблизно 108 літрів води: 18 літрів питної та 90 літрів технічної. Такий запас розрахований за нормою 2 літри питної та приблизно 10 літрів технічної води на людину щодня.

Для триденного запасу питної води розрахунок такий: 2 літри × 3 людини × 3 доби = 18 літрів. Для технічної: 10 літрів × 3 людини × 3 доби = приблизно 90 літрів.

Якщо готуватися на тиждень, родині знадобиться 42 літри питної води – це 2 × 3 × 7. Технічної потрібно приблизно 210 літрів – 10 × 3 × 7. Загальний тижневий запас становитиме приблизно 252 літри.

Для тижневого запасу добову норму кожного виду води множать на трьох людей і сім діб. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Артем Шира пояснив, чи врятують Київ від безводдя 10 генераторів для водоканалу.