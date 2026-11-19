Акційні ціни на молочні десерти діють до 24 листопада

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Окрім акції на морозиво і сири, в "АТБ" знизили ціни на сиркові десерти "Злагода". Глазурований сирок із полуницею продають за 10,50 грн, а ванільні сиркові батончики у глазурі – за 46,90 грн.

Про знижки на сиркові десерти пише "Телеграф".

Більше читайте в матеріалі: "В "АТБ" знизили ціни на популярні товари: що можна купити зі знижкою до 45%"

Пропозиції охоплюють порційний сирок вагою 36 г та батончики в пакованні 120 г.

Глазурований сирок "Злагода" Полуниця раніше коштував 16,50 грн. Його ціна зменшилася на 6 грн за штуку.

Сиркові батончики "Злагода" з ваніллю у глазурі до знижки продавали за 72,90 грн. На одному пакованні заощадження становить 26 грн.

На одному пакованні кожного з двох десертів можна разом заощадити 32 грн

Якщо взяти один полуничний сирок і одне паковання ванільних батончиків, покупка обійдеться у 57,40 грн. За попередніми цінами за них довелося б заплатити 89,40 грн – різниця становить 32 грн.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", найдешевший подарунковий набір Roshen: які солодощі всередині та скільки коштує.