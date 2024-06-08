Военно-политический обозреватель рассказал о применении россиянами Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ "Ланцет" за первую неделю июня

За первую неделю июня 2024 российские оккупанты применили 171 дрон-камикадзе Shahed-131/136, из которых 158 было сбито. По сравнению с предыдущими месяцами, апрелем и маем, интенсивность применения Shahed-131/136 первой недели июня крайне высокая. При сохранении такой интенсивности налётов, не исключается установление абсолютного рекорда.

Такая массовость может быть связана с двумя факторами. Иран после массированного ракетного и дронового удара по Израилю восстановил прежние объемы поставок в россию. Второй, за апрель и май россия могла накопить дроны-камикадзе в достаточном количестве, чтобы увеличить террор именно в июне – месяце, когда нагрузка на повреждённую энергосистему возрастает в разы.

Применение РОВ fpv-дронов

За первую неделю июня РОВ применили более 1 500 fpv-дронов. Средний показатель применения fpv-дронов в сутки у РОВ составлял 200-250 единиц. Этот показатель соответствует сформировавшемуся в мае, но всё же отмечается тенденция к поступательному росту, что свидетельствует об увеличении поставок данной продукции из других стран, например, Китая. Вполне возможно, что по итогу июня РОВ так же установят рекорд в применении fpv-дронов в зоне БД.

ББ "Ланцет".

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение первой недели июня не применялся с повышенной интенсивностью. В среднем, применений в сутки – 10, что является среднестатистическим показателем большинства месяцев.

В мае ББ "Ланцет" пытался выйти за пределы этого показателя, но, по всей видимости, это были вспышки активности, вызванные накопительным фактором, а не новыми, масштабными поставками.

Таким образом, очевидно, что в июне россия будет наращивать удары с применением Shahed-131/136 и fpv-дронов, благодаря растущим поставкам данной продукции. В свою очередь удары ББ "Ланцет" уже как год не выходят за пределы среднестатистического показателя, что говорит об определённых проблемах рф в вопросах производства именно этих изделий.