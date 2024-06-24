Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, що свідчить про відсутність складу ракет на тому місці, куди вдарили росіяни

Всім російським деб*л*м-пропагандистам, які пишуть, що на черговому місці прильоту був склад боєприпасів, пояснюю на пальцях!

Склад з боєприпасами – це подальша детонація протягом кількох годин і навіть доби. Склад із боєприпасами — це розліт по всьому району в радіусі кількох кілометрів снарядів та інших засобів ураження. Склад із боєприпасами — це неможливість проведення рятувальних робіт та пожежогасіння, поки детонація не припиниться, або виключно спеціальною інженерною технікою.

В Одесі не було багатогодинної детонації на місці чергового терористичного удару росіян. В Одесі не розкидано по району удару боєприпаси. МНС з перших хвилин вибухів розгорнули заходи з гасіння займання, без застосування спеціалізованої, броньованої техніки.

Убогі, ви вкотре вдарили по звичайному, цивільному об’єкту. Можете до почервоніння плескати в долоні і радіти з цього, але вам це не допоможе. У той час як СОУ (Сили оборони України — ред.) знищують ваші військові об’єкти, послаблюючи ваші можливості та підвищуючи свої, ви б’єте по цивільних об’єктах, не підвищуючи нічого, окрім нашої ненависті до вас, яка й так давно перевищила всі можливі межі.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.