Военный обозреватель Олександр Коваленко объяснил, что свидетельствует об отсутствии склада ракет на том месте, куда ударили россияне

Всем российским деб*л*м-пропагандистам, которые пишут, что на очередном месте прилёта был склад боеприпасов, поясняю на пальцах!

Склад с боеприпасами это последующая детонация в течение нескольких часов и даже суток. Склад с боеприпасами — это разлёт по всему району в радиусе нескольких километров снарядов и прочих средств поражения. Склад с боеприпасами — это невозможность проведения спасательных работ и пожаротушения, пока детонация не прекратится, либо исключительно специальной инженерной техникой.

В Одессе не было многочасовой детонации на месте очередного террористического удара россиян. В Одессе не разбросаны по району удара боеприпасы. МЧС с первых же минут взрывов развернули мероприятия по тушению возгорания, без применения специализированной, бронированной техники.

Убогие, вы в очередной раз ударили по обычному, гражданскому объекту. Можете до покраснения хлопать в ладоши и радоваться этому, но вам это не поможет. В то время как СОУ (Силы обороны Украины — ред.) уничтожают ваши военные объекты, ослабляя ваши возможности и повышая свои, вы бьёте по гражданским объектам, не повышая ничего, кроме нашей ненависти к вам, которая и так уже давно превысила все возможные пределы.

Источник: пост Коваленко в Telegram.