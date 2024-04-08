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"Путін — лідер Росії": Курт Волкер розповів, чому США визнають його легітимним президентом

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Володимир Путін та Курт Волкер (зліва на право) Новина оновлена 08 квітня 2024, 12:30
Володимир Путін та Курт Волкер (зліва на право). Фото Колаж "Телеграфу"

Світові лідери мають зайняти офіційну публічну позицію, що ці вибори нелегітимні

США визнають Володимира Путіна — лідером Росії, навіть попри нечесні вибори. Але росіяни мають право на вільні та справедливі вибори з кількома кандидатами та гідною опозицією.

Про це сказав колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер в інтерв’ю "Телеграфу". За його словами, світові лідери мають зайняти офіційну публічну позицію, що ці вибори нелегітимні.

"Умови, за яких проводилися вибори, не були вільними та чесними. Російські люди заслуговують на можливість мати свободу і чесні вибори з кількома кандидатами, які не перебувають у в’язниці чи не вбиті, які можуть висловлювати різні погляди", — каже Волкер.

Він акцентує, що у Росії цього не було, і світ має про це говорити. За його словами, у Вільнюсі деякі політики висловили думку, що треба перестати говорити "президент Путін" просто тому, що він провів нелегітимні вибори.

"Водночас я знаю, що ми маємо стосунки з диктатурами в усьому світі, де вони дають собі титул президента, і ми їх так називаємо. Тому я не впевнений, що у для цього є підстави. Але треба підкреслити нелегітимність самих виборів", — зауважив дипломат.

На його думки, США все ж вважають Путіна лідером Росії, проте вони визнають, що вибори були нечесними. Волкер акцентує, що демократичні країни обирають собі лідерів на вільних та справедливих виборах.

"Інші країни, які не є демократичними, мають своїх лідерів, обраних Комуністичною партією або людьми зі зброєю, і вони називають себе президентами. І вони є лідерами цих країн", — додає колишній спеціальний представник США.

Більше про можливість переговорів між Україною та Росією, про вірогідність Третьої світової та підтримку Заходу читайте у матеріалі "Телеграфу": Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа.

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗМІ розповіли, як Дональд Трамп планує закінчити війну Росії проти України.

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#США #Росія #Володимир Путін #Курт Волкер