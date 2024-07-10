Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігол Левін висловився про те, як на його думку, Україні необхідно боротися з російськими чиновниками, генералами та пропагандистами

Після засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" і під час обговорення якого сама Росія згадана не була, РФ влаштувала обід з нагоди свого президентства в Раді безпеки, і в меню, серед іншого, запропонувала котлету по-київськи. Про це повідомляє кореспондент "Укрінформ" прямо з місця подій, продемонструвавши фотографію меню.

Так, українцям самим вирішувати, як їм вести свою війну проти цього людського сміття, але чесно, я б на їхньому місці не шкодував нікого, спалив до біса все, куди дотягнуться руки, і вклав би добру половину бюджету в ГУР із конкретним мандатом, щоб почали усувати цих кнурів. Будь-яких чинушів від низького до топового рівня, топових генералів, щоб почали знищувати пропагандистів і т.д. Знищувати, як терористів та обоссанців. Ось як хлопають іранських генералів і топів "Хезболли". Так, прибрати топового чиновника складно, але чиновники середньої ланки не крутяться з когортами охорони, а всякі казенні роти та пропагандисти тим більше.

Вони мають відчути, що вони не лідери ядерної держави, а терористи, просто бандити, за якими йде полювання. Саме цього вони бояться найбільше. Не просто так Путін плачеться щораз по Сулеймані і підкреслює, мовляв, як же так, усунули людину без суду і слідства.

Ще раз це те, чого вони бояться найбільше на світі. Вони не бояться втрат на фронті, бо їм начхати на людей. Їм не страшні санкції, бо на них це особисто не впливає. Їм байдуже на військові успіхи чи невдачі, бо їм важлива війна як процес руйнування та деградації України, щоб війна була на території України. Єдине, чого вони реально бояться, причому бояться сильно, по-звірячому, так само як сибарити та гедоністи — це долі Сулеймані.

Джерело: особистий обліковий запис у Facebook Ігаля Левіна